Дипломатам из Поднебесной показали производство титана

Первое лицо дипмиссии — госпожа Гэн Липин трудится в столице Урала чуть больше года. Она много слышала о корпорации «ВСМПО-Ависма» и давно хотела своими глазами увидеть производство титана.

Экскурсия по ВСМПО началась с музейно-выставочного центра корпорации, где гости заинтересовались раритетными экспонатами. Второй частью программы стала презентация производственных процессов. Затем в сопровождении директора по сбыту Николая Чуланова дипломаты побывали в цехе по мехобработке штамповок, плавильном и кузнечном комплексах, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Фото: газета «Новатор»

"Сотрудничество корпорации «ВСМПО-Ависма» с китайскими компаниями продолжает развиваться. Объемы поставок непрерывно увеличиваются, и сейчас мы продаем китайским потребителям титана нашей продукции на сумму в семь раз больше, чем семь лет назад. Нас это радует. Но при этом мы уверены, что уровень продаж салдинского титана в Китай будет расти и дальше. У нас есть ряд совместных проектов, которые обеспечивают перспективы такого роста. Совместно с нашими китайскими коллегами мы ведем работу в авиационном, двигателестроительном и индустриальном направлениях, но ключевым рынком для нас является авиация. Титан — это все-таки крылатый металл", — отметил заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту Олег Ледер

Корпорация «ВСМПО-Ависма» сотрудничает с более чем 80 заказчиками из КНР, крупнейший из них — авиастроительная компания в Шиньяне. В частности, для китайского регионального самолета АRJ-21, вышедшего на серийное производство, уральские металлурги поставляют поковки, а вскоре перейдут и на штамповки.

Объем поставок для проекта лайнера СOMAC C919 достигает порядка 50% штамповок определенных шифров. Не обойдется без салдинского титана и большой двухпроходной С929, двигатель для которого разрабатывается в России

Дипломаты обещали помочь металлургам ВСМПО в налаживании прямых поставок китайских материалов. Также в ходе встречи обсуждались и визовые проблемы — представители дипмиссии КНР в Екатеринбурге готовы предоставить канал для срочных запросов по оформлению разрешительных документов.

Генконсул Гэн Липин высоко оценила будущее сотрудничества России и Китая.

"На встрече с руководством корпорации я еще раз убедилась в добрых перспективах китайско-российских отношений. У вашего предприятия хорошее будущее. Очень рада, что «ВСМПО-Ависма» сотрудничает с успешными китайскими фирмами. Надеюсь, эта связь будет только углубляться. Политика открытости и реформ нашего государства создает новые возможности для России", — подчеркнула она.