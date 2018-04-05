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Православные верующие в Великий четверг вспоминают события Тайной вечери
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Православные верующие в Великий четверг вспоминают события Тайной вечери 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Православная церковь в Великий четверг Страстной недели вспоминает события последней пасхальной трапезы Иисуса Христа — Тайной вечери. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день в храме Христа Спасителя Божественную литургию с особым чином «умовения ног».
Во время Тайной вечери было установлено одно из важнейших христианских таинств — причащение. Согласно Евангелию, последнюю трапезу господь совершил в Сионской горнице накануне своих страданий с ближайшими учениками. Христос благословил хлеб и чашу вина, сказав, что хлеб есть тело его, которое «за вас предается», а чаша — чаша его крови, проливаемой за людей во оставление грехов. После этого спаситель сказал: «сие творите в мое воспоминание». Таким образом было установлено таинство Евхаристии (от греческого «благодарение») — причащения тела и крови Христовых.
По учению Церкви, Евхаристия находится в центре жизни христианина, посредством этого таинства верующие соединяются с богом. В Великий четверг все стараются посетить храм и причаститься за Божественной литургией.
Помимо Тайной вечери, в этот день во время богослужения вспоминаются и три других важнейших события из жизни Иисуса Христа: омовение ног 12 ученикам, которое спаситель совершил в знак глубокого смирения и любви к ним, молитва в Гефсиманском саду и предательство Христа Иудою на страдания и смерть.
Как сообщили в патриаршей пресс-службе, предстоятель РПЦ после утреннего богослужения в храме Христа Спасителя также совершит чин умовения ног 12 священнослужителям. Этот чин впервые возник в Иерусалиме в VI-VII веках и со временем вошел в богослужебную практику ряда поместных церквей, в том числе Русской церкви. Его принято совершать во время архиерейской службы, однако он не является обязательным.
По словам самого патриарха Кирилла, совершив умовение ног своим ученикам, Христос напомнил о главной задаче человека — служить другим людям, не возвышая себя и не господствуя над другими, но в меру своих талантов и в соответствии с тем положением, которое определил ему бог.
Вечером того же дня патриарх совершит «службу 12 Евангелий» — утреню Великой пятницы с чтением 12 отрывков из Нового Завета. Это одно из самых красивых и торжественных богослужений Страстной недели посвящено воспоминанию страданий и крестной смерти Иисуса Христа.
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