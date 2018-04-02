Минздрав Украины уволил ректора Национального медуниверситета им. Богомольца

Распоряжение об увольнении Амосовой содержится в приказе Минздрава , который подписал госсекретарь министерства Артем Янчук 30 марта. Ректор НМУ Екатерина Амосова подписала документы о том, что она ознакомлена с приказом.

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Сама Амосова назвала решение незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

25 февраля на поддержку ректора Екатерины Амосовой объявили бессрочную забастовку. Амосова обжаловала свое отстранение в суде. В результате 1 марта Окружной административный суд Киева возобновил ректора в должности до начала рассмотрения ее иска в Минздраве по существу.

Уже 6 марта другим приказом Министерство здравоохранения снова отстранило Амосову от должности.