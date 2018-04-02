В Курске пройдет Среднерусский экономический форум

Тема форума — На пути к экономике знаний — станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвященных человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, прорывным технологиям и цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.

Знания приобретают ценность, превышающую стоимость материального богатства. Производство знаний — ниша, в которой может и должна развиваться экономика центра России, располагающая для этого всеми необходимыми факторами: наличие интеллектуального капитала, сформировавшиеся культурные традиции, высокое качество образования.

Экономическое развитие центра России может быть обеспечено за счет интеллектуального производства и укрепления научного потенциала. Человеческий капитал и знания способны преобразовать экономику и стать ее главной ценностью.

В программе СЭФ-2018 запланированы 12 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, семь тематических заседаний и три выставки.

На форуме будут обсуждаться вопросы настройки системы научных учреждений для решения единых задач развития территории, обозначены пути координации их деятельности, определена роль региональных органов власти в стимулировании научной активности регионов, а также взаимодействие науки и бизнеса как ключевое условие реализации программы цифровой экономики.

Также работу форума будет сопровождать Выставка достижений научных организаций, центров, лабораторий и продукции инновационных предприятий «Наука и инновации».