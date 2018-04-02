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В Курске пройдет Среднерусский экономический форум
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В Курске пройдет Среднерусский экономический форум 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
8 и 9 июня текущего года в городе Курск состоится седьмой Среднерусский экономический форум, который соберет на площадке более 2500 участников и экспертов. В работе форума традиционно примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнеров. Организаторами СЭФ выступают администрация Курской области, Министерство экономического развития Российской Федерации, Информационное агентство АК&М при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО и Торгово-промышленной палаты РФ.
Тема форума — На пути к экономике знаний — станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвященных человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, прорывным технологиям и цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.
Знания приобретают ценность, превышающую стоимость материального богатства. Производство знаний — ниша, в которой может и должна развиваться экономика центра России, располагающая для этого всеми необходимыми факторами: наличие интеллектуального капитала, сформировавшиеся культурные традиции, высокое качество образования.
Экономическое развитие центра России может быть обеспечено за счет интеллектуального производства и укрепления научного потенциала. Человеческий капитал и знания способны преобразовать экономику и стать ее главной ценностью.
В программе СЭФ-2018 запланированы 12 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, семь тематических заседаний и три выставки.
На форуме будут обсуждаться вопросы настройки системы научных учреждений для решения единых задач развития территории, обозначены пути координации их деятельности, определена роль региональных органов власти в стимулировании научной активности регионов, а также взаимодействие науки и бизнеса как ключевое условие реализации программы цифровой экономики.
Также работу форума будет сопровождать Выставка достижений научных организаций, центров, лабораторий и продукции инновационных предприятий «Наука и инновации».
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