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Самого гибкого человека планеты посадили на 22 года за детское порно
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Самого гибкого человека планеты посадили на 22 года за детское порно 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Актера Мухтара Гусенгаджиева приговорили к 22 годам строгого режима с принудительным лечением. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Таганского суда Москвы.
Артист был арестован в сентябре 2015 года. По данным следствия, Гусенгаджиев несколько раз совершил в отношении 9-летней девочки насильственные действия сексуального характера.
Мухтар Гусенгаджиев — артист цирка. Также известен ролями в таких проектах, как «Дорогая Маша Березина», «Кулагин и партнеры», «Моя Пречистенка», «Платон», «Тайна перевала Дятлова» и «Последний из Магикян».
По информации на сайте 53-летнего артиста, он носит титул самого гибкого человека планеты. Он занесен в Книгу рекордов Гиннеса и несколько книг рекордов России.
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