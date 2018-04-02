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На Кубани Радоница объявлена выходным днем
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На Кубани Радоница объявлена выходным днем 

Новая Кубань 49 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 2 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае 17 апреля официально объявлен нерабочим днем. Как говорится в документе, подписанном главой региона, это решение было принято в связи со сложившимися традициями поминовения и по рекомендации митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.
— Руководителям органов исполнительной власти региона и органам местного самоуправления муниципальных образований, а также работодателям, находящимся и использующим труд работников на территории края также рекомендуется сделать этот день нерабочим, — говорится в официальном сообщении пресс-службы краевой администрации.
По поручению Вениамина Кондратьева муниципальные власти обеспечат на своих территориях все условия для поминовения. Краевое управление МВД в этот день усилит меры по безопасности.
Радоница — это первое поминовение усопших после праздника Пасхи. В этот это день принято посещать могилы родственников.
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