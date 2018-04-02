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Блестящая победа принесла почетное звание грамотея
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Блестящая победа принесла почетное звание грамотея 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Одиннадцатиклассница Татьяна Овсянникова в составе команды школы № 1601 имени Лютикова победила в телевизионной викторине на знание русского языка «Мы — грамотеи».
Свет, камера, мотор! Две команды стоят друг напротив друга. Впереди непростые конкурсы на знание правописания современных слов и значения устаревших. Команды представляются необычным способом — зачитывается рассказ, каждое слово в котором начинается с одной буквы. «Сегодня сиять способностями старательно станем», — обещали участницы команды своим соперницам. И выполнили свое обещание на все сто — победили. Но помимо оппонентов, признается Татьяна Овсянникова, пришлось бороться и с собственным волнением.
— Мне было непросто на съемочной площадке, — вспоминает она. — Даже после игры не сразу поняла, что мы победили. Хотя ведущий программы Александр Пряников делал все, чтобы создать комфортную атмосферу в студии.
Татьяна выступала в команде с девятиклассницей Дарьей Игнатьевой и семиклассницей Алиной Арифуллиной. За несколько недель до съемок, которые состоялись в начале февраля, девушки прошли строгий отбор среди тысяч желающих попасть на передачу.
Участниц попросили на камеру рассказать о своих увлечениях, любимых книгах. А потом началось томительное ожидание, которое прервал телефонный звонок, — организаторы передачи сообщили, что школа № 1601 приглашена на интеллектуальную битву.
— А знаете, уже после кастинга я начала колебаться, — признается Татьяна. — Понимала, что это большая ответственность. А вдруг буду выглядеть бледно на фоне других участников? Показать низкий уровень знаний для меня неприемлемо. Но я сумела перебороть себя, ведь мне так не хотелось подвести команду и своего учителя.
Ведущий шоу проверял участников на знание русского языка в самых разных областях.
Склонение числительных по падежам, правильная постановка ударений, знание значений устаревших слов. Каверзные вопросы друг для друга подготовили и команды. Девушки спросили, какое слово Владимир Даль предлагал заменить на слово колоземица.
— Я замешкалась, — вспоминает Татьяна. — Впрочем, вопрос и соперников поставил в тупик. Оказалось, что это было слово «атмосфера».
Татьяна Овсянникова и ее команда готовились к «Грамотеям» под руководством учителя русского языка и литературы Натальи Мухиной.
— Подобные игры очень полезны для современных школьников, — говорит Наталья Владимировна. — Несколько конкурсов, которые были в программе «Мы — грамотеи», тесно связаны с заданиями на экзаменах у учеников 9-х и 11-х классов. Важно уметь решать такие задачи и в 7-м классе. Все задания в телевизионной игре сосредоточены и на повторении экзаменационного материала в том числе, так что для Татьяны это стало дополнительной тренировкой.
Татьяна — личность разносторонняя. Она становилась чемпионкой Пермского края по волейболу, побеждала в конкурсах авторской и бардовской песни, увлекается историей. Сама она из семьи дипломатов, поэтому не ограничивается хорошим знанием русского языка.
— Я хорошо говорю на английском и французском, — рассказывает Татьяна. — Очень хочу изучить арабский язык. Даже пробовала заниматься норвежским, но его сложно выучить самому. Я не останавливаюсь на достигнутом и продолжаю открывать для себя что-то новое.
Главная цель для нее сейчас — успешно сдать экзамены и поступить в Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.
И есть уверенность, что она сможет найти с каждым общий язык и добиться поставленной задачи.
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