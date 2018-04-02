От контртерроризма до миграции: в Бишкеке интеллектуалы обсудили проблемы Евразии

Что можно противопоставить «мягкой силе» радикалов

В понедельник, 2 апреля, в Бишкеке прошла VI Международная встреча интеллектуалов, посвященная проблемам Евразии — от противодействия экстремизму и терроризму до интеграционных процессов. В работе авторитетного форума наряду с учеными, политологами, политиками, публицистами приняли участие и представители издательского дома «Московский Комсомолец» (собственно «КВ», «КВ-Азия», «КВ-Турция»).

На открытии бишкекской встречи выступила сестра Чингиза Торекуловича — Роза Айтматова, рассказавшая имеющую историческую притчу о том, как возникло название родного села Айтматова, Шекер. Давным-давно, два соседних народа враждовали из-за земель, где находится это село. Земли переходили из одних рук в другие, и в какой-то момент два войска уже стояли «стенка на стенку», готовясь двинуться в бой. Но начинать первыми никто не спешил — -ведь напротив они видели своих соседей, родичей, друзей. А пока враждующие стороны готовились к сражениям, один из жителей начал привозить продукты, мед и сахар. Дело закончилось не битвой, а хорошим застольем недавних противников — между которыми появился нежданно миротворец и убедил людей помириться. За его сладкие речи ему дали прозвание Шекер (сахар).

Выступивший на конференции один из ветеранов турецкой внешней политики, экс-министр иностранных дел Турции Яшар Якыш заметил, что рассказ Розы Айтматовой о Шекере — это замечательный пример применения «культурной дипломатии», актуальность которой в непростом современном мире трудно переоценить. При этом, уверен г-н Якыш, для предотвращения продолжения конфликтов важна импровизация.

На форуме много говорили о том, как противодействовать экстремизму и терроризму, выступающему под религиозными флагами. На эту тему выступали представители и Киргизии, и Китая, и России — что неудивительно, учитывая, что, к сожалению, для этих стран проблем радикализации молодежи являются весьма насущными. Об особенностях радикализации в Центральной Азии говорил руководитель аналитического центра «Политика, право и религия» Кадыр Маликов . Доклад редактора международного отдела «КВ», старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Андрея Яшлавского был посвящен тому, как пропагандисты экстремистов из запрещенной в РФ и других странах террористической группировки ИГИЛ умело используют достижения современных информационных технологий и инструменты «мягкой силы» для того, чтобы «ловить души» молодых людей по всему миру, включая и постсоветское пространство.

Китайский эксперт из пекинского Института западноазиатских и африканских исследований Тан Чжичао также затронул тему «мягкой силы», говоря о противостоянии международному терроризму. О том, какую опасность (в том числе и с точки зрения террористической угрозы) несет миру — и России в огромной степени — наркоситуация в Афганистане рассказывал руководитель центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников . Приводимые им данные ошеломляют: на афганской земле производится до 90% опиума во всем мире. За годы пребывания в этой стране коалиционных сил производство наркотиков здесь выросло в 40 раз. И если в 2015 г. площадь посевов опийного мака в Афганистане составляла 183 тыс. га, то в 2017 г. — уже 328 тыс. га. В прошлом году был собран рекордный урожай: 9 тысяч тонн. «Афганистан превратился в классическое наркогосударство», — констатировал эксперт.

Говорили на конференции и о достижениях и трудностях евразийского экономического сотрудничества, о миграции (в том числе трудовой из Центральной Азии в Россию), о влиянии санкций на экономику. И очень важной стала мысль, высказанная одним из участников встречи, о необходимости объединения усилий экспертного, аналитического и ученого сообществ (что было бы еще более эффективным, если бы к выводам этих сообществ внимательно прислушивались люди, принимающие важные политические и иные решения).