Tele 2 представил обновленную линейку «Мой Tele2»

Со 2 апреля 2018 года Tele2 запускает обновленную линейку тарифов линейки «Мой Tele2», дающую возможность подстраивать тариф под потребности абонента. В линейке присутствуют три предсобранных пакета: «Мой разговор» стоимостью 200 рублей в месяц, включающий 2 Гб интернет-трафика, 200 минут разговора на номера домашнего региона и 50 СМС; «Мой онлайн» стоимостью 400 рублей в месяц, включающий 15 Гб, 500 минут разговора по России и 50 СМС, безлимитные соцсети и мессенджеры; «Мой онлайн +» стоимостью 700 рублей в месяц, включающий 30 Гб Интернета, 800 минут разговоров по России и 50 СМС, безлимитные соцсети и мессенджеры.

Важная особенность новой линейки — возможность настроить свой тариф: выбрать необходимое количество интернет-трафика, минут звонков и дополнительных опций, таких как безлимитные соцсети, видео— и аудио-сервисы.

При этом все плюсы старой тарифной линейки сохраняются: остатки не сгорают и переносятся на следующий месяц, можно в любой момент менять минуты на гигабайты, все звонки на номера Tele2 домашнего региона и России не тарифицируется, условия при поездках по России остаются выгодными.

«Наша главная цель — сделать услуги Tele2 максимально прозрачными, честными и выгодными для клиентов. Tele2 стала трендсеттером на российском телеком-рынке благодаря запуску ряда уникальных продуктов, позволяющих клиентам управлять своими тарифами. Отметив востребованность этих услуг, мы пришли к выводу, что у абонентов должна быть полная свобода в конфигурации тарифа — это единственное, чего им не хватало. Обновленная линейка «Мой Tele2» дает пользователям возможность платить только за то, чем они действительно пользуются. Это настоящий конструктор, работающий на всех тарифных планах», — прокомментировал заместитель генеральногодиректора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока

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