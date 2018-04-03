Проект по активному образу жизни открывает новые возможности для людей старшего возраста

Горожане решили, что проект по активному долголетию будет называться «Московское долголетие». Корреспонденты «ВМ» задали пять главных вопросов об этом проекте экспертам.

Как записаться на проект?

Ольга Грачева: Отвечает первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

— Чтобы принять участие в проекте, необходимо прийти в территориальный центр социального обслуживания по вашему месту жительства, из списка активностей выбрать то, что вам больше всего интересно. Затем заполнить заявление и отдать его сотруднику, который отвечает за этот проект. Перед тем как отправиться в ближайший ТЦСО, не забудьте взять с собой паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. На сегодняшний день более 70 тысяч москвичей старшего возраста подали заявки на участие в пилотном проекте «Московское долголетие», а около 24 500 человек уже приступили к занятиям по различным направлениям.

Какие возможности доступны для участников?

Отвечает заместитель директора ТЦСО «Чертаново» Елена Савостикова:

— Как только группы участников сформированы, для них становятся доступны спортивное и танцевальное направления, творческие студии и лектории, языковые курсы и компьютерные классы. Одно из самых востребованных направлений — спортивное. Популярна скандинавская ходьба, гимнастика. Физические программы рекомендуются для каждого индивидуально с учетом пожеланий и возможностей здоровья. Очень любят пенсионеры творческое направление. Это классическое пение, живопись, бальные и народные танцы, вышивание, вязание, кулинария. Поскольку к проекту присоединился и столичный Департамент здравоохранения, теперь наши москвичи могут узнать, как заботиться о своем здоровье. Врачи рассказывают, как правильно питаться и выбирать продукты. Есть в проекте и образовательная часть — иностранные языки и занятия по компьютерной грамотности.

Можно ли получить дополнительное образование в рамках проекта?

Отвечает директор Института непрерывного образования Московского городского педагогического университета Марина Шалашова:

— В начале апреля в рамках проекта «Московское долголетие» свою работу продолжил «Серебряный университет» для граждан пенсионного возраста. Пройти бесплатное обучение можно на пяти факультетах: гуманитарный, здоровье и безопасность, массовые коммуникации и информатика, культура и творчество, психологический, предлагается более 30 программ. Профессиональные педагоги ведущих вузов — Московского городского педагогического университета и Московского университета управления правительства Москвы — готовы поделиться знаниями и в области истории и культуры, литературы и социальных медиа, иностранных языков, рукоделия, научат пользоваться смартфоном, поспособствуют формированию правовой и финансовой грамотности. Популярностью пользуются тренинги по психологии детства, основам бесконфликтного общения, экскурсии по столице. Обучение в университете — это еще и возможность получить рабочую профессию и продолжить профессиональную деятельность в новом качестве. Открыты шесть рабочих специальностей: «Рабочий зеленого хозяйства», «Изготовитель игровых кукол», «Няня», «Кладовщик», «Столяр», «Кассир билетный». Поступить в университет очень просто — в каждом ТЦСО по вашему месту жительства открыта запись. Приходите, выбирайте факультет, записывайтесь.

Кто может принять участие в программе «Московское долголетие»?

Отвечает заместитель директора по социальной работе ТЦСО «Арбат» Ольга Каленковец:

— К программе «Московское долголетие» может присоединиться любой столичный пенсионер независимо от пола, возраста и статуса. Если пенсионер желает заниматься спортом, то необходимо также предоставить справку от врача о состоянии здоровья. На основании заявок из желающих формируются группы, подбираются преподаватели, и не позднее чем через 14 дней занятия начинаются. Но иногда мы приглашаем участника «Московского долголетия» уже на следующий день, если группа, в которой он хочет заниматься, сформирована. Активностей пенсионерам будет достаточно, ведь если учесть, что каждый участник сможет посещать одну основную группу и две дополнительные, его занятость составит шесть дней в неделю.

Можно ли укрепить здоровье на «Московском долголетии»?

— Физическая активность у горожан старшего возраста поддержит когнитивное здоровье и здоровую массу тела, сохранит физическое функционирование, мобильность и независимость от посторонней помощи, поддержит социальные контакты, более высокий уровень общей жизненной энергии и удовольствия от жизни. Кроме того, проект снизит уровень тревоги и депрессии, улучшит настроение, самооценку, качество сна и уменьшит полипрагмазию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Петросян , министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

— Проект «Московское долголетие» был запущен всего месяц назад, и на занятия — творческие, спортивные, образовательные — записалось большое количество человек. Все желающие по-прежнему могут присоединиться к группам по интересам, подав заявку в территориальный центр социального обслуживания. Участники проекта могут попробовать себя в физической активности, творчестве и интеллектуальных развлечениях. Уверен, что каждый человек найдет для себя занятие по душе рядом с домом.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

От обсуждений перешли к делу

Колонка заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова

В нашем городе проживает огромное количество активных, жизнедеятельных горожан старшего возраста. Выйдя на пенсию, многие из них завершили свою трудовую деятельность. При этом у них сохраняются силы и желание вести активную жизнь. Это стало отправной точкой запуска проекта по активному долголетию. Москва — первый регион, который от обсуждений перешел к делу и начал воплощать в жизнь столь масштабный проект (далее…).

ПО ТЕМЕ

Профессиональные педагоги делятся знаниями

Знаменитости поддержали проект «Московское долголетие»

Столичные пенсионеры начинают новую жизнь

Эффект на экономику может оказать институт наставников