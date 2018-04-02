Медведев предложил публиковать тарифы ЖКХ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, уточняющее ряд правил по управлению многоквартирными домами. «В стране 2,4 миллиона многоквартирных домов. Годовой оборот управления жильем измеряется сотнями миллиардов рублей. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в отрасли были надежные и добросовестные управляющие компании», — заявил глава правительства на совещании со своими заместителями. В рамках реализации приоритетного проекта по повышению качества услуг ЖКХ правительство решило актуализировать правила деятельности управляющих компаний, чтобы, как выразился премьер, «оставалось как можно меньше вопросов по качеству оказываемых услуг и о состоянии домов».

Особенно важной считается прозрачность тарифов на предоставляемые услуги. «Надо обязательно все это публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить, что, например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги в полтора раза дешевле», — объяснил Медведев. Тем более не может быть большой разница в пределах одного муниципалитета.

На рынке услуг по управлению жильем сегодня действует более 21 тысяч управляющих организаций. Постановление вводит дополнительные требования и стандарты их деятельности. Так, вице-премьер Дмитрий Козак выделил правила работы аварийно-диспетчерских служб: «Теперь детально регламентируется процедура их работы, реагирования на различные аварийные ситуации, на вызовы и жалобы граждан, устанавливается дифференцированное время устранения различных аварий — от получаса до двух часов, — устанавливается обязанность по реагированию на звонки, обращения граждан».

Время дозвона в аварийную службу — 5 минут. Причем вызовы должны приниматься и в ночное время. Аварийно-диспетчерские службы должны быть оснащены функциями «обратный вызов» или «автоответчик». 30 минут с момента регистрации заявки отводится на локализацию повреждений внутридомовых инженерных систем и не более трех суток — на их устранение. Регламентируется время ликвидации засоров — в течение двух часов с момента регистрации заявки.

Если выполнение работ требует доступа в помещение в многоквартирном доме, то он осуществляется в заранее согласованное с собственником или пользователем помещения время. Отклонение от этого времени возможно только при обстоятельствах непреодолимой силы. При этом сотрудник диспетчерской должен заранее вязаться с заявителем и согласовать другие сроки. Для проведения работ в жилом помещении сотрудник обязан предоставить собственнику номер телефона диспетчерской для подтверждения необходимости такого доступа.

Определены сроки проведения осмотров общего имущества. Они могут быть текущими, сезонными и внеочередными. К текущим осмотрам отнесли общие — проводится осмотр всего общего имущества — и частичные, когда осуществляется осмотр элементов общего имущества. Сроки таких осмотров устанавливаются технической документацией на дом.

Сезонные осмотры всего общедомового имущества будут проходить два раза в год: весной после таяния снега или окончания отопительного сезона и осенью перед новым отопительным сезоном. Внеочередные осмотры будут проходить в течение суток после аварий, опасного природного процесса или явления, катастрофы, стихийного или другого бедствия.

"Устанавливаются требования о наличии представительства каждой управляющей компании в пешей доступности от всех многоквартирных домов, которыми она управляет", — рассказал Козак.

Представительство должно располагаться не просто в пределах в пределах муниципального образования, но и в пределах внутригородского района, на территории которого находятся многоквартирные дома. Человек должен за полчаса дойти до филиала своей УК, объяснил зампред правительства.