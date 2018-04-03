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Банк ВТБ дважды стал победителем премии «Финансовая сфера»
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Банк ВТБ дважды стал победителем премии «Финансовая сфера» 

АиФ — Алтай 43 минуты назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
Банк ВТБ стал победителем в двух номинациях VIII Премии инноваций и достижений финансовой отрасли «Финансовая сфера» в секции «Банки и платежные сервисы».
Церемония награждения лауреатов состоялась 29 марта 2018 года в Москве, организатор премии — журнал «Банковское обозрение».
Комплексная система противодействия мошенничеству ВТБ признана лучшей в номинации «Внедрение в сфере информационной безопасности». Основными ее компонентами стали платформы RSA Transaction Monitoring & Adaptive Authentication и SAS. Кросс-канальная система, которая базируется на элементах искусственного интеллекта, уникальна для российского финансового сектора. Внедренные технологии повышают степень защищенности операций по картам, в устройствах самообслуживания, в дистанционных каналах как для клиентов корпоративного бизнеса, так и для розничных клиентов — пользователей интернет-банка и мобильных приложений, а также при проведении транзакций в каналах расчётного-кассового обслуживания. Система обеспечивает противодействие мошеннической активности при обнаружении подозрительных транзакций уже на этапе их совершения, сохраняя при этом высокую степень эффективности проведения операций клиентами. Помимо выявления фрода, внедрённые технологии позволяют осуществлять мониторинг операций в целях противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма, а также сфере Compliance.
Также банк стал победителем в номинации «Маркетинговый ход» за реализацию проекта образовательной платформы «Ближе к делу». В ноябре 2017 года группа ВТБ запустила бесплатную образовательную программу для предпринимателей «Ближе к делу». Дистанционный курс рассчитан на один месяц. Принять участие в нем могут как опытные, так и начинающие предприниматели. Программа образовательной платформы состоит из шести разделов, отражающих ключевые аспекты деятельности современного бизнесмена: «Право», «Финансы», «Продажи», «Продвижение», «Люди» и «Управление собой». Курс разработан совместно с успешными представителями малого и среднего бизнеса — лидерами рынка в своих областях, построившими бизнес с нуля. Учебные материалы представлены в виде коротких интерактивных роликов с инфографикой и кейсами. Все предприниматели, прошедшие обучение, получают сертификат об успешном окончании курса от группы ВТБ.
Для справки:
Премия «Финансовая сфера» была учреждена в 2012 году журналом «Банковское обозрение» и включает две секции: «Банки и платежные сервисы» и «Финансовые компании и решения». Цель премии — поиск ярких инновационных и прогрессивных подходов к стандартному набору финансовых инструментов и привлечение к ним внимания профессионального сообщества. Объектами премии являются банковские и финансовые продукты, решения, методы их внедрения и их создатели, причем как самостоятельно представленные на рынке, так и предназначенные для банков и финансовых компаний.
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