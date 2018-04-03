Судьбу уральских красавиц на «Мисс Россия» решит онлайн-голосование

Сразу две уральские красавицы поборются за звание «Мисс Россия ». На официальном сайте конкурса уже запущено зрительское голосование, об этом сообщает во вторник, 3 апреля, «АиФ-Урал»

В список претенденток на корону «Мисс Россия» вошли сразу две красавицы из Свердловской области . Одна из них — действующая «Мисс Екатеринбург » Анастасия Каунова. Она будет представлять Екатеринбург. Свердловскую область представит красавица из Каменска-Уральского Полина Костюк, вошедшая в топ-10 конкурса «Мисс Екатеринбург».

Официальное голосование проходит на сайте конкурса «Мисс Россия». Оставить свой голос можно, авторизовавшись через «Facebook» или «Вконтакте». Сделать свой выбор можно один раз в сутки. Исход битвы окажет прямое влияние на ход конкурса. 10 девушек, набравших наибольшее количество зрительских голосов, смогут попасть в финальную 20-ку, из числа которой жюри будет выбирать победительницу.

Сейчас лидирует красавица из республики Тыва , за нее отдали более 11 тыс. голосов. Девушке удалось обогнать даже Якутию , представительницы которой лидируют в зрительском голосовании уже много лет. У Полины Костюк голосов пока что не набралось и тысячи, а за Анастасию Каунову проголосовали всего 1088 раз.

Также в конкурсе есть второе — неофициальное голосование, которое проводит портал Woman.ru . Его исход не повлияет на результаты «Мисс Россия». Однако девушка, набравшая в этом опросе наибольшее количество голосов, будет признана победительницей в народной номинации и получит спецприз от портала-организатора голосования. Финальная церемония награждения состоится 15 апреля в Москве

Друзья, а у нас началось голосование! На сайте missrussia.ru Такая гордость быть в числе 50-ти самых красивых девушек страны! Спасибо всем, кто меня поддерживает и помогал в подготовке! Вы— это мой стимул идти только вперёд! За ваши голоса и репосты отдельное спасибо!️️️ Активная ссылка в шапке профиля! По итогам этого голосования выберут 10 девушек которые войдут в 20-ку финалисток @miss_russia_org #missrussia2018 #missrussia #миссроссия #миссроссия2018 #salonmone #моне #mone_vsesalony #салонмоне #оксанафедорова #oksanafedorova #mone_missrussia #rendezvousrussia #monbon #monbon_macaron #монбон #marcandandre #mac #maccosmeticsrussia #maccosmetics #moscowcountryclub #брс #банкрусскийстандарт #докторлодер #drloder @drloder #drlodermoscow #drloderbelorusskaya #lifestyle #sportlife

Публикация от Anastasia Kaunova (@n.kaunova) 2 Апр 2018 в 3:45 PDT