Юбилей военного комиссариата отпраздновали в Десеновском 

Фото: администрация поселения Десеновское
Мероприятие, посвященное 100-летию военного комиссариата, прошло 1 апреля на территории Десеновского.
— На празднике присутствовали глава поселения Георгий Журбенко и администрации — Георгий Князев. Кроме этого, в мероприятии приняли участие начальник отдела военного комиссариата Сергей Михайлов, генерал-лейтенант запаса Михаил Хренов, председатель Совета ветеранов Владимир Черненко и, конечно же, жители поселения, — рассказали в администрации Десеновского. — Праздник получился очень масштабным, представители Юнармии и кадетского класса из образовательного комплекса «Школа №1392 имени Дмитрия Рябинкина» показали свои умения в многочисленных спортивных соревнованиях и упражнениях по военной подготовке.
Отметим, что на территории 449 Отдельного Гвардейского Салютного Дивизиона, где прошло мероприятие, была развернута выставка военных машин, оружия и снаряжения периода 1941-1945 годов.
Всего в празднике приняли участие 60 человек. По результатам соревнований победителями стали ребята из Юнармии. Они были награждены кубком.