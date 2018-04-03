Юбилей военного комиссариата отпраздновали в Десеновском

Фото: администрация поселения Десеновское

Мероприятие, посвященное 100-летию военного комиссариата, прошло 1 апреля на территории Десеновского.

Отметим, что на территории 449 Отдельного Гвардейского Салютного Дивизиона, где прошло мероприятие, была развернута выставка военных машин, оружия и снаряжения периода 1941-1945 годов.

Всего в празднике приняли участие 60 человек. По результатам соревнований победителями стали ребята из Юнармии. Они были награждены кубком.