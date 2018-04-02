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Ярославская область вошла в число регионов с высокой эффективностью МФЦ
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Ярославская область вошла в число регионов с высокой эффективностью МФЦ 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В рейтинге Минэкономразвития по итогам IV квартала 2017 года Ярославская область отнесена к регионам с высоким уровнем эффективности организации деятельности сети многофункциональных центров (mfc76.ru).
— Сегодня у нас создана и успешно действует сеть МФЦ, куда входит 21 филиал, — отметил директор областного департамента информатизации и связи Михаил Городилов. — Ярославский регион уже второй год в числе субъектов РФ с высокой эффективностью работы в этом направлении. Наша задача — постоянно совершенствовать систему предоставления государственных услуг, делать ее более комфортной для населения.
Ежеквартальный рейтинг представляет собой комплексную оценку деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по созданию и развитию сети центров «Мои Документы» и отражает достижение показателей указа Президента. Также учитывается выполнение методических рекомендаций и требований законодательства, регулирующих деятельность МФЦ, использование информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль».
Кроме того, в числе показателей — доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна, количество оказываемых в МФЦ услуг из обязательного перечня, соответствие правилам организации деятельности центров и единому фирменному стилю и т. д.
В 2018 году Минэкономразвития России планирует внедрить новую методику подсчета ежеквартального рейтинга — так называемый «Рейтинг 2.0», в котором будет ряд новых показателей.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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