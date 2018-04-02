Ярославская область вошла в число регионов с высокой эффективностью МФЦ

В рейтинге Минэкономразвития по итогам IV квартала 2017 года Ярославская область отнесена к регионам с высоким уровнем эффективности организации деятельности сети многофункциональных центров (mfc76.ru).

— Сегодня у нас создана и успешно действует сеть МФЦ, куда входит 21 филиал, — отметил директор областного департамента информатизации и связи Михаил Городилов . — Ярославский регион уже второй год в числе субъектов РФ с высокой эффективностью работы в этом направлении. Наша задача — постоянно совершенствовать систему предоставления государственных услуг, делать ее более комфортной для населения.

Ежеквартальный рейтинг представляет собой комплексную оценку деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по созданию и развитию сети центров «Мои Документы» и отражает достижение показателей указа Президента. Также учитывается выполнение методических рекомендаций и требований законодательства, регулирующих деятельность МФЦ, использование информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль».

Кроме того, в числе показателей — доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна, количество оказываемых в МФЦ услуг из обязательного перечня, соответствие правилам организации деятельности центров и единому фирменному стилю и т. д.

В 2018 году Минэкономразвития России планирует внедрить новую методику подсчета ежеквартального рейтинга — так называемый «Рейтинг 2.0», в котором будет ряд новых показателей.