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В Дубне стартовал ямочный ремонт дорог
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В Дубне стартовал ямочный ремонт дорог 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сейчас специалисты фрезеруют проблемные участки на нескольких улицах Дубны. Обработать такой большой объем сразу необходимо из‐за того, что заливать ямы будут литым асфальтом.
Привозить его планируют из Химок, около четырех тонн за раз. Уложить всю смесь необходимо за сутки. В самое ближайшее время планируют залатать ямы на площади около ста пятидесяти квадратных метров. Работы ведет тот же подрядчик, что содержит городские дороги.
Мы выбрали
аварийно-опасные
ямы и ямы, которые мешают движению. Задачи подрядчику уже все поставлены. Сейчас мы начали с улицы Октябрьской, дальше — Свободы, потому что я знаю, что обращения уже есть на «Добродел» по тем ямам
Дмитрий Шилин, директор Центра хозяйственного обслуживания администрации Дубны.
К концу апреля, когда установится подходящая погода, будут использовать обычный асфальт. За весь сезон в Дубне планируют провести ямочный ремонт на площади около четырех тысяч квадратных метров.
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