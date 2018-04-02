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В УГМК раскрыли подробности проекта ледовой арены возле цирка
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В УГМК раскрыли подробности проекта ледовой арены возле цирка 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Сегодня на заседании градостроительного совета компания УГМК представила проект ледовой арены, которая должна будет появиться на месте снесенной телебашни. В холдинге обещают, что новый объект облагородит набережную Исети, об этом сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал».
Согласно представленной ранее концепции, ледовая арена будет представлять собой многофункциональный зал, который можно будет трансформировать под проведение концертов. «Здесь будут концерты на 8-12 тыс. зрителей. С хорошим светом, звуком, они подойдут как для классической музыки, так и для звёзд эстрады. До появления многофункционального зала в Екатеринбурге такой возможности не было», — отметил Сергей Ерыпалов, директор по капитальному строительству и инвестициям УГМК.
Также арена будет рассчитана сразу на 11 видов спорта: фигурное катание, гандбол, мини-футбол, бокс, единоборства, однако преимущество будет отдаваться хоккею. Внутри арены будут построены VIP-трибуны, на которые можно будет попасть через отдельный вход, прямо с парковки. Кроме того, предусмотрен открытый ресторан с видом на игровое поле.
С фасадом будущего объекта в УГМК еще не определились, на градсовете было предложено три варианта. Один из них, кстати, напоминает облако, а другой — шишку.
Территория вокруг самой ледовой арены также будет облагорожена, а сам объект будет доступен для проезда как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях. «Через Исеть будет построен мост. Доступ к объекту будет на общественном транспорте. Сеть достаточно развита, только одно метро за час может провезти 12 тыс. пассажиров. Также возможно строительство парковки на перекрестке улиц 8 марта и Декабристов вместимостью 300-500 машиномест. Кроме того, на соседних улицах есть возможность поставить до 2000 атомобилей», — заявил представитель УГМК Сергей Ерыпалов.
Замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев отметил, что новый объект может стать центром притяжения горожан: «Территория вокруг арены будет доступной. Рядом расположены музей »Россия — моя история», цирк, природа — все это места притяжения людей».
По мнению главного архитектора Свердловской области Владимира Вениаминова, горожанам не стоит опасаться ухудшения транспортной ситуации в районе цирка после того, как рядом появится ледовая арена. «Транспортный коллапс возможен, если все поедут на машинах. Но тенденции современных городов состоят в том, что горожане все чаще будут пользоваться общественным транспортом. Отмечу, такие же опасения вызывала и „Екатеринбург арена“», — заявил градостроитель.
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