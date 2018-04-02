В краевом санатории «Ирень» ремонт выполнен на 50%

Замдиректора компании-подрядчика, ООО «Инком» Вячеслав Кудрин рассказал, что общий объем работ по контракту выполнен на 50%. «Завершаем черновую отделку, приступаем к чистовой. По графику эти работу предполагались только в мае», — пояснил он. Ремонт в санатории опережает график на месяц.

В спальных корпусах уже закончено утепление потолков, выложены перегородки, отремонтирована система отопления. В корпусах завершаются бетонные работы, стены готовят к отделке. «На втором этаже здания столовой ведется подготовка к утеплению потолка, начаты работы по замене отопления, электропроводки и бетонированию, производится монтаж вентиляции и завершается установка перегородок между цехами», — заявил главврач санатория Юрий Чистых.

Проект ремонтных работ включает в себя ремонт здания столовой, спальных корпусов № 2 и 4. Закончены работы должны до конца 2018 года. Контракт предусматривает ремонт первых этажей спальных корпусов: утепление наружных стен, замену инженерных коммуникаций, модернизацию системы пожарной сигнализации и замену кровли одного из корпусов. Ремонту подвергнется и столовая, над ней разместят стоматологический и физкабинеты.

Фото: пресс-служба губернатора