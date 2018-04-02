Круглый стол: «Безопасность человека в городе» 

УЧАСТНИКИ: Данила МИХАЙЛОВСКИЙ — инструктор проекта «Наука побеждать» Дмитрий КОРИННЫЙ — спасатель международного класса отряда «Центроспас» МЧС России Сергей ПЕТРОВ — профессор кафедры безопасности Московского педагогического государственного университета, почетный сотрудник МВД РФ, полковник в отставке Игорь БОРОВИЧКО — адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Боровичко, Никитенко и партнеры» Никита ЯНКОВОЙ — президент автономной некоммерческой организации «За безопасный город» ВЕДУЩИЕ: Михаил ПОМИДОРОВ Юлия ЗИМЕНКО — редактор отдела «Московская Власть» газеты «Вечерняя Москва»