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Кейт МакКиннон позвали в новый фильм Дэнни Бойла
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Кейт МакКиннон позвали в новый фильм Дэнни Бойла 

Киноафиша 36 минут назад
Фото: Киноафиша
Звезда женской версии «Охотников за привидениями» Кейт МакКиннон ведет переговоры об участии в безымянной музыкальной комедии Дэнни Бойла.
Действие сюжета, который придумал оскароносный Ричард Кертис («Реальная любовь»), развернется в 60 или 70-е гг. XX века. Все остальные подробности держатся в секрете.
Ранее в актерский состав вошли Лили Джеймс («Малыш на драйве») и Химеш Патель (сериал «Материнство»). Съемки проекта должны начаться летом, после чего Дэнни Бойл сконцентрируется на работе над 25-м эпизодом «Бондианы».
Кейт МакКиннон этим летом увидим в комедийном экшне «Шпион, который меня кинул». В российском прокате с 9 августа.
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