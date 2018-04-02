Кейт МакКиннон позвали в новый фильм Дэнни Бойла

Действие сюжета, который придумал оскароносный Ричард Кертис («Реальная любовь»), развернется в 60 или 70-е гг. XX века. Все остальные подробности держатся в секрете.

Ранее в актерский состав вошли Лили Джеймс («Малыш на драйве») и Химеш Патель (сериал «Материнство»). Съемки проекта должны начаться летом, после чего Дэнни Бойл сконцентрируется на работе над 25-м эпизодом «Бондианы».

Кейт МакКиннон этим летом увидим в комедийном экшне «Шпион, который меня кинул». В российском прокате с 9 августа.