Транзит по РЖД через РФ вырастет до 385 тыс. TEU

Об этом рассказал генеральный секретарь Координационного совета по Транссибирским перевозкам Геннадий Бессонов в рамках большого транспортного семинара «Грузовая панорама», посвященного 20-летию журнала «РЖД-Партнер».

По данным КСТП, основное количество транзитных составов проследует через железнодорожные погранпереходы.

В частности, через Достык/Алтынколь может быть перевезено около 231 тыс. TEU, а через Забайкальск — 76 тыс. TEU.

Для сравнения: перевозки в этом направлении ( Китай — страны ЕС ) в 2017 году составили 278,7 тыс. TEU, что на 82% больше, чем за аналогичный период 2016-го.

В сообщении с другими странами Центральной Азии транзит в 2018 году может составить 165 тыс. TEU, а по МТК «Север–Юг» — 2,5 тыс. TEU