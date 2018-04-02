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Транзит по РЖД через РФ вырастет до 385 тыс. TEU
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Транзит по РЖД через РФ вырастет до 385 тыс. TEU 

РЖД-Партнер 57 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Об этом рассказал генеральный секретарь Координационного совета по Транссибирским перевозкам Геннадий Бессонов в рамках большого транспортного семинара «Грузовая панорама», посвященного 20-летию журнала «РЖД-Партнер».
По данным КСТП, основное количество транзитных составов проследует через железнодорожные погранпереходы.
В частности, через Достык/Алтынколь может быть перевезено около 231 тыс. TEU, а через Забайкальск — 76 тыс. TEU.
Для сравнения: перевозки в этом направлении (Китай — страны ЕС) в 2017 году составили 278,7 тыс. TEU, что на 82% больше, чем за аналогичный период 2016-го.
В сообщении с другими странами Центральной Азии транзит в 2018 году может составить 165 тыс. TEU, а по МТК «Север–Юг» — 2,5 тыс. TEU
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