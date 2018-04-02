Гранты РНФ в 2017 году получили ученые из 55 регионов России

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Российский научный фонд (РНФ) поддержал более 1,6 тыс. проектов из 55 регионов России в 2017 году, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор РНФ Александр Хлунов

"Сбор заявок на новые гранты — у нас по прежнему очень высокая активность. Было подано 10,5 тыс. заявок из огромного количества организаций. И эти заявки получили поддержку отчасти, только 1,6 тыс. проектов мы поддержали из 55 регионов страны. То есть конкурс достаточно большой, даже чрезмерно большой", — сказал Хлунов.

"Общее мнение по 2017 году — у нас по динамике Сибирский ФО, Новосибирск Томск , более динамично развиваются даже по сравнению с Москвой и Петербургом", — отметил глава РНФ.

Ведущие организации и области исследований

"30% организаций выигрывают с точки зрения проектного финансирования более трех четвертей конкурсов, получают соответствующее количество денег на реализацию этих проектов. Но они несут и самую большую ответственность за результат", — сказал Хлунов. Топ-10 организаций по числу поддержанных РНФ проектов возглавил МГУ имени Ломоносова , свидетельствуют представленные Хлуновым данные. На базе этого вуза по грантам Фонда выполняются 230 исследовательских проектов.

Далее следует Санкт-Петербургский госуниверситет (108 проектов), Институт прикладной физики РАН (61 проект), Казанский (Приволжский) федеральный университет (41 проект), Университет ИТМО (40 проектов).

Каждый пятый проект (20%), поддержанный РНФ в 2017 году в Дальневосточном федеральном округе, относится к области знаний «Науки о Земле», свидетельствуют презентованные Хлуновым данные. 16,4% — это исследования по биологии и наукам о жизни.

В Приволжском федеральном округе 22,4% проектов, получивших поддержку РНФ, относятся к инженерным наукам, 21,6% — посвящены исследованиям в области химии и наук о материалах, а 20,4% — в области физики и наук о космосе. Половина исследований, которые проводились учеными Северо— Кавказского федерального округа на гранты РНФ, — исследования в области физики и наук о космосе. Еще по 25% поддержанных Фондом проектов — работы в области химии и комплексные научные программы.

В Сибирском федеральном округе 24,7% профинансированных РНФ в 2017 году исследований — работы по инженерным наукам. 15% — работы по химии и наукам о материалах. В Уральском ФО больше всего грантов РНФ получили исследования по химии (22,6%) и гуманитарным и социальным наукам (21,6%). В Центральном ФО — инженерные науки и химия (по 14,9%). А в Южном ФО лидерами по числу полученных грантов РНФ стали инженерные науки, на долю которых пришлось 33,9%, поддержанных в этом округе РНФ исследований.