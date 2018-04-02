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Жители Башкирии могут помочь Земфире Байдавлетовой стать «Мисс Россия»
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Жители Башкирии могут помочь Земфире Байдавлетовой стать «Мисс Россия» 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Голосование за участниц конкурса красоты «Мисс Россия» стартовало на сайте (http://www.missrussia.ru) проекта. В числе претенденток — 18-летняя Земфира Байдавлетова, представляющая Башкирию.
Голосование продлится до 14 апреля, для доступа к нему необходимо наличие аккаунта в соцсетях. Как сообщают организаторы конкурса, в финале участницы, набравшие наибольшее количество голосов, смогут попасть в Топ-20. Это увеличивает шансы девушек в борьбе за главный титул и корону.
Наряду с 50 девушками выступает и молодая модель студии «Bashkirian Beauty». Земфира Байдавлетова получила право выступать на национальном конкурсе, став «Хылыукай-2017» и получив титул «Мисс Азия-2017». Земфира родилась в многодетной семье в Кармаскалинском районе РБ. Сейчас девушка учится в Институте профессионального образования и информационных технологий БГПУ им. М. Акмуллы.
В 2017 году ее предшественница, «Хылыукай-2016» Альбина Ахтямова, попала в топ-3 конкурса «Мисс Россия» и стала «второй вице-Мисс».
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