Жители Башкирии могут помочь Земфире Байдавлетовой стать «Мисс Россия»

Голосование продлится до 14 апреля, для доступа к нему необходимо наличие аккаунта в соцсетях. Как сообщают организаторы конкурса, в финале участницы, набравшие наибольшее количество голосов, смогут попасть в Топ-20. Это увеличивает шансы девушек в борьбе за главный титул и корону.

Наряду с 50 девушками выступает и молодая модель студии «Bashkirian Beauty». Земфира Байдавлетова получила право выступать на национальном конкурсе, став «Хылыукай-2017» и получив титул «Мисс Азия-2017». Земфира родилась в многодетной семье в Кармаскалинском районе РБ. Сейчас девушка учится в Институте профессионального образования и информационных технологий БГПУ им. М. Акмуллы.

В 2017 году ее предшественница, «Хылыукай-2016» Альбина Ахтямова, попала в топ-3 конкурса «Мисс Россия» и стала «второй вице-Мисс».