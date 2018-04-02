В Калуге открыли мемориальную доску Валерию Пряхину 

2 апреля на фасаде дома №23 на улице Кирова в Калуге, где большую часть жизни прожил Валерий Пряхин, была открыта мемориальная доска. Практически вся его жизнь была связана с Калужским турбинным заводом. На это предприятие он пришел в 1959 году начальником лаборатории гидрогазодинамики. Работал начальником экспериментального бюро, заместителем начальника и начальником экспериментального отдела, главным инженером. В 1976 года Валерий Пряхин возглавил Калужский турбинный завод. В это время КТЗ становится одним из крупнейших предприятий отрасли и одним из ключевых предприятий Калуги. Фото пресс-службы городской думы Калуги «Сегодня мы чтим память Героя Социалистического труда Валерия Владимировича Пряхина, более 20 лет возглавлявшего Калужский турбинный завод. Благодаря Валерию Пряхину наш город получил новый импульс развития, под его руководством было построено множество жилых домов — фактически целые микрорайоны, был возведён пионерский лагерь „Сокол“, бассейн „Дельфин“, Дом культуры турбинного завода, строились детские сады, возводились парки и скверы. Я был лично знаком с Валерием Владимировичем, для меня он всегда являлся примером настоящего руководителя. Светлая память о Валерии Владимировиче Пряхине навсегда сохранится в наших сердцах», — обратился к собравшимся глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. В 2002 году Валерию Пряхину было присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги», а 28 марта этого года депутаты городской думы приняли решение установить мемориальную доску на фасаде дома, в котором он жил.