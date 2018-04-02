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Малиновская готовится к реинкарнации
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Малиновская готовится к реинкарнации 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
В прошлом году Маше Малиновской пришлось опровергать подозрения в алкоголизме и увлечении запрещенными препаратами. Ведущая была звездой программ Андрея Малахова и Леры Кудрявцевой, гневно опровергала обвинения и домыслы в свой адрес, а затем… А затем Маша серьезно задумалась.
В своем Insta Малиновская написала о том, что решила серьезно изменить жизнь и буквально начать с чистого листа. «Я провела эпическую работу над ошибками и учла все ваши бесспорно справедливые замечания! Внешность, техника речи, профессионализм, всё подверглось инвентаризации и все эти инструменты, которыми я ранее владела но не пользовалась, наконец достала с антресоли!».
Ведущая поблагодарила друзей и родных за поддержку, а хейтеров за критику и своеобразную мотивацию. И заодно объявила об участии в новом телепроекте.
«Теперь я точно знаю, как перестать беспокоиться и начать жить, как найти выход в безвыходной ситуации, найти в себе силы для нового рывка, разглядеть тот самый свет в конце тоннеля людям которые как и я когда то запутались в своей жизни и казалось бы окончательно потеряли ту самую нить Ариадны, что ведет к выходу из сумрака! О том как похудеть без тайских таблеток, запрещённых препаратов и пластических операций. Как обратить время в спять и на зло врагам выглядеть и чувствовать себя лучше чем вы чувствовали себя и выглядели в 25, в свои без малого сорок, и многом другом, эфире самого актуального канала на российском ТВ», — сообщила Малиновская и добавила хэштеги: #ОПЕРАЦИЯ_РЕИНКАРНАЦИЯ #Я_счастлива #ЛюблюВасВсех #МашаМалиновская #МузаМедуза.
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