Малиновская готовится к реинкарнации

В своем Insta Малиновская написала о том, что решила серьезно изменить жизнь и буквально начать с чистого листа. «Я провела эпическую работу над ошибками и учла все ваши бесспорно справедливые замечания! Внешность, техника речи, профессионализм, всё подверглось инвентаризации и все эти инструменты, которыми я ранее владела но не пользовалась, наконец достала с антресоли!».

Ведущая поблагодарила друзей и родных за поддержку, а хейтеров за критику и своеобразную мотивацию. И заодно объявила об участии в новом телепроекте.

«Теперь я точно знаю, как перестать беспокоиться и начать жить, как найти выход в безвыходной ситуации, найти в себе силы для нового рывка, разглядеть тот самый свет в конце тоннеля людям которые как и я когда то запутались в своей жизни и казалось бы окончательно потеряли ту самую нить Ариадны, что ведет к выходу из сумрака! О том как похудеть без тайских таблеток, запрещённых препаратов и пластических операций. Как обратить время в спять и на зло врагам выглядеть и чувствовать себя лучше чем вы чувствовали себя и выглядели в 25, в свои без малого сорок, и многом другом, эфире самого актуального канала на российском ТВ», — сообщила Малиновская и добавила хэштеги: #ОПЕРАЦИЯ_РЕИНКАРНАЦИЯ #Я_счастлива #ЛюблюВасВсех #МашаМалиновская #МузаМедуза.