Александр «Чача» Иванов рассказал «Подъёмникам» о последнем альбоме

Вместе с весенним теплом, наконец-то пришедшим в Москву в понедельник, в студию «НАШЕго Радио» приехал замечательный гость — харизматичный лидер группы «НАИВ» Александр «Чача» Иванов.

Музыкант рассказал ведущим утреннего шоу «Подъёмники» об окончании длительного процесса записи последней — не только в плане очередности, но и в глобальном смысле слова — пластинки группы «Make Naive Great Again». Он особенно отметил тот факт, что больше к формату альбомов они возвращаться не собираются, сделав упор на написание синглов:

«Была проведена колоссальная работа по согласованию материала, и я понял, поскольку нет конечного потребителя этого продукта, я хочу теперь работать в малых формах — большие никому не нужны. Теперь будут синглы! Одну песню легче согласовать, чем десять», — отметил Иванов.

Лидер группы «НАИВ» также напомнил всем слушателям «НАШЕго Радио», что услышать песни с «Make Naiv Great Again» можно будет уже в самое ближайшее время: 5 апреля в Санкт-Петербурге в «AURORA CONCERT HALL» и 6 апреля в «ГЛАВCLUB GREEN CONCERT» в Москве. Всех ждет грандиозная «соцарт» программа: молодые танцевальные коллективы, световое шоу и видеоинсталляции.

А, между тем, 2018 год для «НАИВА» юбилейный «в кубе»: в этом году исполняется 30 лет группе, 15 лет текущему составу и 50 лет Александру «Чаче» Иванову. Несмотря на приближающийся рубеж половины жизни, музыкант рассказал Александру Бону, Игорю Панькову и Тане Борисовой, что находится в прекрасном периоде творчества и совершенно не чувствует возраста:

«Я нахожусь в так называемом возрасте «дожития». Но я нормально доживаю, я в бодряке, могу и послать, если надо! Довольно сложно, конечно, придерживаться радикальной программы, но я пытаюсь не разочаровывать людей», — подчеркнул музыкант.

Узнать больше о том, какие дальнейшие творческие планы у Александра «Чачи» Иванова, почему он так и не сделал ни одной татуировки, и сколько денег группа получила от реализации своих альбомов в iTunes можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!