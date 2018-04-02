В Оренбурге пройдет «Космофест»

Мероприятие, которое организует телеком-оператор «Дом.ru», состоится 7 апреля в ТРЦ «Север» (пр. Дзержинского, 23). Начало — в 14.00, вход — свободный.

Горожан ждет большая развлекательная программа — интерактивные площадки с мастер-классами и играми. Гости смогут погрузиться в виртуальный мир космических скоростей, сделать фото на память в креативной фотозоне, познакомиться с роботами, посетить салон космических причесок, принять участие в конкурсах и выиграть призы. Мероприятие завершится увлекательным шоу «Хвост кометы».

«Фестиваль — это возможность очутиться среди космических пейзажей и почувствовать себя настоящим исследователем. Организуя праздник, мы хотим наглядно показать, как интересно жить в мире технологий и высоких скоростей. Клиенты «Дом.ru» могут выходить в интернет на скорости до 200 Мбит/с. Мы делаем все, чтобы интернет был доступен дома и в любой точке города и страны, а также чтобы он был быстрым и стабильным. По данным Speedtest «Дом.ru» признан самым скоростным провайдером домашнего интернета 2017 года в России», — подчеркивает директор оренбургского филиала «Дом.ru» Евгений Бачурин