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Интернет-технолог: Любую новость можно «размотать назад» за полчаса
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Интернет-технолог: Любую новость можно «размотать назад» за полчаса 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Интернет-технолог, эксперт по репутации в сети Никита Прохоров высказал мнение о том, что любую новость можно «размотать назад» за полчаса. Об этом он заявил в пресс-центре НСН, отвечая на вопрос о том, мог ли быть поток «фейковых» новостей по поводу трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» быть кем-то специально спровоцирован:
«Я не буду показывать в кого-то пальцем, но я сторонник той теории, что информация сама по себе не появляется. И тут палка о двух концах: во-первых, кто-то сделал первичный вброс. Во-вторых, кто-то его поддержал. Любую новость можно «размотать назад» за полчаса. Можно посмотреть, как шла цепочка репостов, кто на кого сослался, и найти место, откуда этот вброс был сделан. Кто-то всегда новость должен вбросить. Если этого не могут сделать госслужбы, давая свою, надеюсь, официальную, правдивую версию, то это сделают враги, для того, чтобы «расшатать лодку», или для того, чтобы где-то что-то монетизировать или кому-то что-то продать. Поэтому очаги «фейковых» новостей нужно давить в корне, в исходе. Да, нужно, чтобы и СМИ следили за своими новостями, и «фейковые» источники как можно скорее прекращали своё существование», — отметил Никита Прохоров.
Эксперт по репутации в сети Никита Прохоров также подчеркнул, что информационные атаки и фейки — это не что-то сверхъестественное, не то, что появилось вчера. Каждый пользователь сам себе СМИ и блогер. Вот эту психологию, по его словам, и используют авторы «вбросов». Об этом он заявил во время пресс-центре в пресс-центре НСН во время пресс-конференции на тему: «Черный „хайп“: Когда за „фейковые“ новости начнут наказывать?»
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