«Голос Правды»: Выходец из «Правого сектора» рассказал, как Порошенко и Аваков управляют радикалами

Все антиправительственные акции протеста на Украине разгоняются, а их участники, представители оппозиции и оппозиционно настроенные граждане избиваются или запугиваются. Делается то искусственно — по наводке и при покровительстве силовых структур и руками искусственно созданных и сидящих на зарплате и одноразовых подработках у власти радикалов.

Об этом пишут журналисты украинского оппозиционного издания «Голос Правды» со ссылкой на эксклюзивное признание бывшего участника (запрещённой в России организации — ред.) «Правого сектора», а ныне представителя одной из оппозиционных партий.

По его словам, ведущую роль в координации действий радикалов занимает министр МВД Арсен Аваков . Он является сейчас покровителем всех националистов и даже откровенных нацистов за счет контроля ими укомплектованных батальонов и финансирования их как политпроектов. Также Аваков занимает ключевую роль в партии «Народный фронт» — главных лоббистов войны.

«Систематические «наводки» из МВД и СБУ поступают их основным исполнителям — ЦК «Азов», «Сокіл» (молодёжное крыло партии «Свобода»), «Братству» Корчинского и их сателлитам. Именно они являются главными шантажистами и погромщиками оппозиционных этой власти сил и русофобами-практикантами».

Несистематические автономные антироссийские акции также поощряются силовиками в исполнении других полунезависимых организаций, среди них «Правый сектор», «РПС», «ОУН» (Мыкола Коханивский) и другие.

«Аваков, его шестёрки и курирующие его американцы, благодаря своим азовским марионеткам, взяли полную власть над радикальной молодежью Украины. Пожалуй, это единственный слой населения, поддерживающий украинскую власть и её курс. Главный инструмент контроля — это содержание в соцсетях всех крупных нацистских пабликов и интернет-сообществ за счёт админресурса МВД. Лидеры этих сообществ состоят, в основном, на зарплате в полке «Азов», НацКорпусе АЗОВ , Нацдружинах и Киберполиции Украины. А также за счет полного контроля над околофутбольной молодежью, которое организовал Назар Кравченко и его подчиненные».

Лидеры околофутбольных фанатов почти поголовно вовлечены во фронтовую или гражданскую деятельность «Азова» и их проектов. Именно из этой среды набирают руководителей данных структур, так как у них в наличии, по словам бывшего участника «Правого сектора», «безмозглая фанатская живая сила».

«Таким образом, им подконтрольна целая армия самой тупой, активной молодежи и нацистов. Это дает Авакову козыри в его отношениях с Порошенко».

Эта структура на данном этапе полностью поддерживается, лоббируется и финансируется СБУ и Порошенко: его губернаторы создавали условия, предоставляли офисы и базы для создания в регионах филиалов и очагов радикальных структур. В конце 2017 года в результате встреч представителей АП и НФ разработана стратегия создания парамилитарных структур из представителей так называемых «несистемных националистов», полумаргинальных организаций и представителей криминалитета, умеющих создавать структуры в стиле начала 90-х; преследуется цель поставить под контроль улицы и города, чтобы не только показать силу, но и избавиться от плохо управляемых и имеющих свои структуры националистов и оппозиционеров.

СБУ и Администрация Порошенко, имея русофобское задание и бюджетные средства, обращаются к уже сформированным структурам. Они делятся на 3 основные группы:

1) «Азов» и их сателиты («С14», «Зірка», «НацКорпус», Нацдружины, «Гонор», «TerrorFamily» и т.д.).

3) «Сокіл» (молодёжка «Свободы»). Руководят ею Бондарчук и Кизин.

ЧАСТЬ 1. АЗОВ

90% от всех русофобских акций запугивания и террора организовывают и воплощают одни и те же 4 человека. Штаб Нацкорпуса АЗОВ. Они же — негласные лидеры «С14», «Сокола», «Зірки» и еще десятка разных организаций.

«Русофобские заказы и бюджетные средства от СБУ, МВД и напрямую от Авакова и администрации Порошенко в 90% случаев поступают в обход Билецкого Назару Кравченко. Именно он со своими товарищами уже решает, какой из подконтрольных ему организаций и с какими кадрами провести акцию. Иногда работают через «С14», иногда через Нацдружины, иногда через НацКорпус, у них десятки организаций. Но у организационного руля одни и те же люди. Почти во всех акциях устрашения и русофобии прослеживаются эти четверо. В этом квартете Кравченко и Олейник — это мозг и лидеры, а Филимонов и Маляр — руки и ноги».

Назар Кравченко — начальник штаба ЦК «Азов». Непосредственно им курируются и организовываются все практические действия, особенно в городе Киеве.

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Владислав Олейник — помощник Кравченко. Организовывает акции физического насилия. Курирует проведение крупных мероприятий (маршей, акций, съездов) на месте проведения.

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Сергей Филимонов — исполнитель и помощник вышеописанных. Для малолеток и профанов он выступает как «картонный лидер» этой структуры».

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Игорь Маляр — помощник Кравченко, друг сына Авакова.

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«Открыто ходят, ничего не боясь, под плотной крышей МВД. За 4 года их антирусского террора никого из их окружения не наказывали. Все руководство купается в деньгах, а шестерками набирают наивный идейный молодняк и футбольных фанатов. По всей стране их филиалы. В каждом городе свои лидеры из среды прикормленных фанатов и атошников. И по звонку с наводкой из МВД они несутся разгонять митинги, калечить, убивать и т.д.»

«Радикальная молодежь — крайне тупая. Идет за теми, кто сильный и кто с ней работает, а не кто прав и честен. Именно радикальная молодёжь, нацисты и бывшие атошники — их главный и пропитанный русофобией электорат, готовый и проводящий насильственные действия, отжимы и рейдерство в интересах этой власти».

Аваков, контролируя МВД, полностью закрывает все дела против них и максимально лоббирует.

«Они будут силой разгонять все антиправительственные мероприятия, имея полный расклад от ментов и безнаказанность. За всю историю их беспредела ни одного из них не посадили. Даже после международных скандалов, как, например, после нападения на чернокожих болельщиков на Динамическом секторе».

Финансы они также зарабатывают «наездами» на стройки, бизнесы по наводке от Авакова и его окружения, ограбления, торговлю амфетамином, за проплаченные митинги, крышевание и т.д.

«Стоит отметить, что акции (ликвидации, взрывы, похищения), которые требуют специальной армейской подготовки и использования специалистов, а не массовки и националистов, Аваков через своего сына поручает исполнять Игорю Коротких по кличке «Малюта» или «Боцман». Проходил подготовку в КГБ республики Беларусь . Очень близок с сыном Авакова. Параллельно принимает заказы и от СБУ, и от Администрации Порошенко».

Основной информатор и их друг в МВД Киева — начальник Оболонского района столицы — Михаил Никонов. Он — друг сына Авакова и бывший адвокат Билецкого. Служил в «Азове».

«В звании лейтенанта возглавил райотдел, хотя это полковничья должность. Начальник МВД Киева Крищенко — это чисто человек Авакова и полностью сотрудничает с Кравченко и предоставляет ему информацию по всем вопросам и всестороннюю поддержку. Оболонский район Киева полностью окучила «азовская» структура. И районное МВД, и райадминистрация состоят из их людей. Их основные офисы именно там».

ЧАСТЬ 2. ФАДЕЕВ, КОРЧИНСКИЙ И КИВА

Игорь Фадеев (Москва):

Страница в FaceBook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010191632921

«Также Аваков, СБУ и прочие обращаются к «Братству» Корчинского и Игорю Фадееву. Стоить напомнить, что Илья Кива — это полностью человек Корчинского и Фадеева, работающий у Авакова и также проводящий русофобию в исполнение. В «Братстве» много старых бандитов из 90-х. Их задействуют больше для «отжимов» предприятий, переделов, наездов на бизнес, где в меру своей молодости и недалекости Кравченко и его товарищи не способны работать. Но что касается массовок, маршей, митингов и акций террора, где не нужен интелект и опыт, власть в 90% всё-таки задействует Назара Кравченко».

Акции этой группы выглядят так: Фадеев планирует, просчитывает и завозит спортсменов из регионов, затем Корчинский «накручивает» на спортсменов националистов, придавая националистический вид мероприятию.

1) Игорь Фадеев (Москва, Глобус) — криминальный авторитет из 90-х, действующий член ОПГ Татарина, сотрудничавший с отделом К при СБУ Украины, бывший депутат Житомирского областного совета, член общественного совета при губернаторе, член аттестационной комиссии МВД Украины, активный член церкви саентологии, духовник и куратор Ильи Кивы от Саентологической церкви и отдела К в СБУ. Через Киву имеет прямой выход на Авакова, друг Корчинского и стратег развития «Социалистической партии» Кивы, помощник и «хозяин» депутата Верховной Рады Дзюблика и делового партнёра депутата от «Народного фронта» Кривенко, доверенное лицо Пашинского, председатель Федерации ушу Украины.

«Фадеев обеспечивал и обеспечивает спортсменами и массовкой большинство акций, проводимых с подачи Банковой и Авакова, имеет обширные связи и влияние на секции бокса, вольной борьбы, восточные единоборства по регионам Украины, откуда и свозит людей на заказные русофобские мероприятия. Может поставить под ружьё до 600 человек».

Одни из самых ярких акций — давление на Десятинную церковь, акции против Русской православной Церкви , блокировка телеканалов «NewsOne» и «Интер», рейдерский захват для Сергея Пашинского фабрики «Житомирские ласощи», погромы российских банков. На данный момент официально возглавил областное отделение «Братства» в Житомире . По факту управляет и Кивой, и Корчинским, стратегией их развития и структурами.

До ноября 2017 г. отвечал за передачу денег от янтарных кланов Администрации президента Украины от нелегальной добычи янтаря в Житомирской области. Передавал деньги Виталию Ковальчуку . На данный момент отвечает за долю от бюджетного финансирования утилизации нефтепродуктов, а также финансирование структур НФ, БПП и структур, близких Киве, за счёт нелегальной добычи песка и гранита в Житомирской области.

Его люди блокировали посольства и консульства в 2018 г. в Киеве и Одессе.

2) Дмитрий Корчинский (https://www.facebook.com/korchynskyi) в детальном представлении не нуждается. Контролирует ряд националистических структур. Близок к Авакову через Киву, а через Фадеева — к СБУ.

3) Илья Кива (https://www.facebook.com/kivaillya/) — доверенное лицо Авакова. Поставлена цель зайти «Социалистической партией» Кивы в парламент на следующих выборах.

«Корчинский и Фадеев судорожно работают в этом направлении. Стоит признать, что по всей стране массово перекупают активистов, создают филиалы и набирают обороты».

Сергей Бондарчук:

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Активную роль и вес набирает молодёжное крыло партии «Свобода» — «Сокіл». Сеть «Сокола» может мобилизовать до 1200 человек, полной подготовки и вооруженных. Реальный руководитель и финансист сети — Сергей Бондарчук, идейный националсоциалист, рассматривающий «Свободу» как инструмент для реализации своих нацистских идей. «Черный касир» Сидора Кизина. Умеет работать с молодежью. Обеспечивал и организовывал вместе с Кравченко почти все факельные шествия, протестные акции против российских представительств и российского капитала, курировал на них «свободовские» структуры.

«Стоит признать, что промывка мозгов молодняку и уровень организации в «Соколе» выше, чем в «Азове»».

Занимается кадровыми вопросами в Службе безопасности ВО «Свобода».

Бывший депутат Житомирской областной рады. Бывший заместитель Минздрава области, председатель коростышевской районной рады, активный участник процессов децентрализации.

Сидор Кизин:

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ВО «Свобода», бывший губернатор Житомирской области, бывший депутат Верховной Рады. Входит в руководящие звено ВО «Свобода», доверенное лицо Тягнибока, юрист, профессиональный рейдер. Выполняет всю юридическую работу «Свободы», отвечает за финансирование «Сокола» и военизированных лагерей подготовки. Депутат Житомирской областной рады, был организатором и финансистом двух последних маршей ВО «Свободы», инициатор поддержки черно-красных флагов на госуровне, а также возвращение графы «Национальность», выступает за запрет русского языка и т.п… Одна из ключевых фигур в ВО «Свобода».

«Бондарчука и Кизина недолюбливают в «Азове», но находятся в вынужденном союзе с ними. Планируют в долгосрочную сожрать «азовскую» структуру. На данный момент значительно менее опасны, чем «азовские» структуры Кравченко. Но в долгосрочной перспективе — более опасны».

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