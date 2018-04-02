На СЭФ-2018 обсудят вопрос финансовой грамотности населения

Представители ЦБ приняли участие в круглом столе по вопросам повышения финансовой грамотности населения региона, в ходе которого подписан план мероприятий Администрации Курской области и Центробанка в области повышения финансовой грамотности населения на 2018-2022 годы.

Михаил Мамута отметил, что проявленная администрацией Курской области инициатива и большая заинтересованность в повышении финансовой грамотности населения позволила ей стать лидером среди пяти пилотных областей, которые активно сотрудничают с Банком России в этой сфере.

«Уверен, что наш регион может стать хорошей площадкой для организации межрегионального взаимодействия. Мы предлагаем в рамках Среднерусского экономического форума-2018 провести круглый стол с представителями пилотных регионов для обобщения имеющегося опыта по вопросам повышения финансовой грамотности. В формате дискуссии мы сможем обсудить современное состояние системы повышения финансовой грамотности, основные тенденции и лучшие практики», — подчеркнул Александр Михайлов.

Тема VII СЭФ-2018 «На пути к экономике знаний» станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвящённых человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.

Регистрация проводится на сайте http://www.sef-kursk.ru. Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.