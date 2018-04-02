Историческое здание, дом Моисея Зельмановича, будет отреставрировано в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас в доме Зельмановича располагается музыкальная школа. Ремонт на учебный процесс не повлияет, так как основные работы будут выполнены летом. Полностью ремонт должен быть завершен до конца 2018 года.
Запланировано выполнить ремонт балконов, разрушенных участков парапета, восстановить лепнину на фасаде. Также реставраторы обновят штукатурку, заменят водосточные трубы. Зданию вернут прежний исторический облик. При разработке проекта реставрации эксперты провели научные исследования, с помощью которых установили подлинный цвет здания, оно было голубым. Это подтверждается картинами красноярских художников, например, полотном Бориса Ряузова «Улица Сурикова».