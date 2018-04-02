В Красноярске отреставрируют историческое здание — дом Зельмановича

Историческое здание, дом Моисея Зельмановича, будет отреставрировано в Красноярске . Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас в доме Зельмановича располагается музыкальная школа. Ремонт на учебный процесс не повлияет, так как основные работы будут выполнены летом. Полностью ремонт должен быть завершен до конца 2018 года.