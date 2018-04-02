Ещё
В Красноярске отреставрируют историческое здание — дом Зельмановича
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске отреставрируют историческое здание — дом Зельмановича 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Историческое здание, дом Моисея Зельмановича, будет отреставрировано в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас в доме Зельмановича располагается музыкальная школа. Ремонт на учебный процесс не повлияет, так как основные работы будут выполнены летом. Полностью ремонт должен быть завершен до конца 2018 года.
Запланировано выполнить ремонт балконов, разрушенных участков парапета, восстановить лепнину на фасаде. Также реставраторы обновят штукатурку, заменят водосточные трубы. Зданию вернут прежний исторический облик. При разработке проекта реставрации эксперты провели научные исследования, с помощью которых установили подлинный цвет здания, оно было голубым. Это подтверждается картинами красноярских художников, например, полотном Бориса Ряузова «Улица Сурикова».
АиФ Красноярск: последние новости
Верующие Красноярского края отмечают Вербное воскресенье РУСАЛ запускает акселератор «Школы городских изменений» В Красноярском крае стало в два раза меньше призывников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России473
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому22
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля184
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан74
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение