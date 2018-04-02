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Объединение ЭК «Восток» и ЕРИЦ ЯНАО сыграло на руку ноябрянам
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Объединение ЭК «Восток» и ЕРИЦ ЯНАО сыграло на руку ноябрянам 

Уралинформбюро 58 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Жители Ноябрьска получили возможность решать подавляющее большинство коммунальных вопросов не только по принципу «единого окна», но и по принципу «единой организации». Уникальная ситуация сложилась после слияния коллективов АО «ЕРИЦ ЯНАО» и Энергосбытовой компании «Восток».
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЕРИЦ ЯНАО, первым шагом к объединению стало создание на базе ноябрьского филиала ЕРИЦ Центра обслуживания клиентов. К 1 февраля 2018 года, когда центр начал работу с населением, в здание ЕРИЦ переехали все службы «Востока», работавшие с населением. Так горожане получили возможность решать в ЦОКе вопросы не только по расчетам и начислениям за жилищно-коммунальные услуги, но и вопросы по начислению за электроэнергию, по приборам учета, начиная от их замены и заканчивая опломбировкой, вопросы по рассрочке платежей или снятию ареста с банковских карт.
"Я хочу сказать, что в ЦОКе фактическое объединение коллектива произошло гораздо раньше официального. Это случилось во время совместной работы, пока мы создавали центр: все учились и учили друг друга тому, что знаем, коллектив сплотился и стал единым", — говорит заместитель директора по реализации услуг населению филиала АО «ЕРИЦ ЯНАО» в Ноябрьске Ирина Полякова.
По словам директора Ноябрьского филиала АО «ЕРИЦ ЯНАО» Александра Урюпина, благодаря слиянию с «Востоком» ЕРИЦ значительно усилил свои позиции в коммунальной сфере и открыл для себя новый фронт работ.
"Дело в том, что «Восток» в Ноябрьске давно перестал быть только поставщиком электроэнергии. Являясь агентом РСО, он также оказывал населению и организациям услуги по реализации коммунальных ресурсов. Для этого «Восток» освоил новые виды деятельности и создал новые службы, в том числе службу энергоучета и службу по взысканию задолженности. Все вместе это позволило эффективно выстроить работу в филиале, снизить долги населения за коммунальные услуги и повысить платежную дисциплину", — подытожил он.
Успешный опыт ЭК «Восток» будет решающим на новом для ЕРИЦ поприще, и его можно будет распространить и развить во всех филиалах расчетного центра.
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