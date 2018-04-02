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Сбежавший от Собчак екатеринбургский депутат возвращается на родину
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Сбежавший от Собчак екатеринбургский депутат возвращается на родину 

Уралинформбюро 28 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Депутат гордумы Екатеринбурга Евгений Боровик возвращается из Парижа домой. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает "Уралинформбюро".
В городе любви народный избранник провел почти месяц. Он отправился туда после того, как его заподозрили в «возбуждении ненависти либо вражды». Уголовное дело было заведено СКР по заявлению кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Боровик проводил в соцсети конкурс на «лучшее» оскорбление в адрес журналистки. Победителю он предложил денежный приз.
Сейчас, по словам депутата, лингвистическая экспертиза завершена. "…в моих высказываниях относительно Собчачки не найдено признаков экстремизма и призывов к разжиганию социальной розни. Сами высказывания носят негативный характер, но не нарушают законодательства РФ. Так что обвинения все сняты, маски сброшены", — радостно отрапортовал Боровик, добавив, что возвращается в родной Екатеринбург «непобежденным и готовым к новым битвам».
Ранее по теме: Екатеринбургский депутат скрылся в Париже от нападок Собчак
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