Сбежавший от Собчак екатеринбургский депутат возвращается на родину

В городе любви народный избранник провел почти месяц. Он отправился туда после того, как его заподозрили в «возбуждении ненависти либо вражды». Уголовное дело было заведено СКР по заявлению кандидата в президенты РФ Ксении Собчак . Боровик проводил в соцсети конкурс на «лучшее» оскорбление в адрес журналистки. Победителю он предложил денежный приз.

Сейчас, по словам депутата, лингвистическая экспертиза завершена. "…в моих высказываниях относительно Собчачки не найдено признаков экстремизма и призывов к разжиганию социальной розни. Сами высказывания носят негативный характер, но не нарушают законодательства РФ . Так что обвинения все сняты, маски сброшены", — радостно отрапортовал Боровик, добавив, что возвращается в родной Екатеринбург «непобежденным и готовым к новым битвам».

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