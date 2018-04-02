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МТС продвигает мобильный 3G-интернет к окраинам Ульяновска
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МТС продвигает мобильный 3G-интернет к окраинам Ульяновска 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Благодаря компании МТС мобильный интернет 3G-поколения пришел в отдаленные районы Ульяновска
Новые базовые станции появились в Кротовке, Арском, Вырыпаевке и поселке УКСМ
МТС объявила о запуске нескольких базовых станций 3G в населенных пунктах городской территории Ульяновска. Благодаря этому жители и гости поселков Кротовка, Арское, Вырыпаевка и УКСМ получили возможность в полной мере использовать платежные и онлайн-сервисы, общаться в социальных сетях с друзьями и близкими, оплачивать коммунальные услуги, производить денежные переводы, совершать покупки и проходить дистанционное обучение. Более того, мобильный интернет 3G-поколения от МТС стал доступен на участке федеральной трассы Р178 — Ульяновск — Саранск, проходящем по территории указанных населенных пунктов.
— Сегодня мы уделяем особое внимание развитию сети на территории поселков городской агломерации Ульяновска. Запуск новых базовых станций позволит местным жителям не просто оперативно решать повседневные вопросы — оплату услуг или получение консультаций экспертов, но и сделает загородную жизнь удобнее и комфортнее. А с наступлением весны, думаю, многие ульяновцы станут чаще проводить время вдали от городской суеты с родными и близкими и выкладывать фото в социальные сети, — отметил директор филиала МТС в Ульяновской области Максим Семенов.
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