Олег Иванов: Тамбовщине нужны кадры новой формации

После завершения федерального конкурса «Лидеры России» глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил с инициативой провести аналогичный конкурс в регионе. Конкурс стартовал, условия опубликованы. Со 2 по 30 апреля энергичные, образованные, амбициозные тамбовчане в возрасте до 35 лет могут подать заявки на конкурс «Лидеры Тамбовщины», который пройдет в три этапа и завершится в начале сентября. О целях конкурса в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов

— Олег Олегович, цель регионального конкурса аналогична федеральному — формирование управленческого резерва. Какие качества региональная администрация хочет видеть в участниках этого конкурса?

— Главу администрации, как и всех нас, очень заинтересовал федеральный конкурс «Лидеры России». Это основа формирования новой профессиональной элиты лучших специалистов страны. Мы уверены, что таких профессионалов много и в Тамбовской области. Поэтому ищем их и даем им возможность раскрыть свои способности в полной мере, заявить о себе на региональном уровне.

rightПеред регионом, так же, как перед страной, стоят новые задачи, которые позволят обеспечить России качественный рывок вперед во всех направлениях. Об этом всегда говорит глава государства. Нужны кадры новой формации не только в экономике, социальной сфере, но и в госуправлении. Мир изменился в результате цифровизации, речь идет о компьютерной архитектуре всей жизни. Беспилотники, криптовалюта, электронное голосование, нанотехнологии… Для одних это фантастика, а для других реальность. Вот таких — других — мы и хотим пригласить на этот конкурс.

— Насколько сложные испытания подготовлены для конкурсантов?

— Непростые. Это же лидеры! Они уже много знают и умеют. Сначала будет тестирование. Набравшие максимальное количество баллов пройдут до 30 мая в полуфинал. Период полуфинала: с 1 июня по 27 августа. А в первой декаде сентября состоится финальная сессия, где определятся 30 победителей.

— Что будет предложено 30 победителям?

— Победители получат поддержку самых известных управленцев региона. Это не только руководители области, государственных структур, но и бизнеса, которые выступят в роли наставников. Талантливые люди нужны всем. Они пройдут серьезную стажировку в организациях и на предприятиях с возможностью трудоустройства. Лидеры Тамбовщины будут включены в программу развития управленческого кадрового резерва в Тамбовской области.

rightУчастие в таком конкурсе — это не только проверка самого себя, сравнение с другими, но и взаимообогащающее общение. Финалисты продолжат и дальше общаться друг с другом, обмениваться новыми идеями, полезными практиками. Это расширение сети контактов единомышленников. А мы получим для кадрового резерва большую базу данных высокомотивированных людей со здоровыми амбициями, которые хотят работать не только ради себя и своей семьи, но и для страны.

— Распространено мнение, что на престижные должности можно устроиться только по протекции. Дает ли конкурс «Лидеры Тамбовщины» реальные шансы сделать карьеру без влиятельных знакомств?

— Вот как раз на это и нацелен конкурс. Это честная, беспристрастная оценка компетенции молодых людей. Прошли те времена, когда для успешного трудоустройства были важны дружеские или родственные связи. Сегодня всё решают личные и деловые качества молодых специалистов. Мы демонстрируем, что для лидеров есть все возможности самореализоваться не только в Москве , но и здесь, в Тамбовской области. Талантливым людям всегда приятно помогать. И всегда есть отдача. Руководство области ставит амбициозные задачи, а для их выполнения нужны деятельные, инициативные, умные люди, которые с «цифрой» на ты. Социальные лифты у нас в регионе уже запущены.

— То есть вы делаете акцент на профессионалов со знанием IT-технологий?right