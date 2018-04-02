СМИ: Скрипалей могли отравить через гречку 

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли отравиться через гречневую крупу. Отмечается, что Сергей Скрипаль попросил дочь привезти из России гречку, специи и лавровые листья. Юлия об этом забыла и обратилась с этой просьбой к подруге, летевшей в Великобританию другим рейсом. Она привезла для Юлии посылку с российскими продуктами. Британские правоохранительные органы уже ее допросили, пишет The Sun. По словам источника издания, полицейские подозревают, что боевое отравляющее вещество «Новичок» могло содержаться в посылке, привезенной подругой Юлии, в том числе в гречневой крупе. Отмечается, что подруга работает в большой медицинской компании в России.
Версия, что «Новичок» был провезен в гречневой крупе, «не стоит выеденного яйца», сказал РБК бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. «Такие токсичные вещества можно перевозить только в ампулах и специальных контейнерах, ни в какой гречке его провезти нельзя, иначе отравился бы весь самолет. Тем более этот нервно-паралитический газ должен смешиваться в специальной камере в хорошо оборудованной лаборатории с мощными вытяжками, шлюзовыми камерами и прочими мерами защиты», — пояснил он.
Власти Великобритании полагают, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в России. По данным британской полиции, Скрипали впервые контактировали с «Новичком» у себя дома. В Москве обвинения отвергают, а Следственный комитет ведет собственное расследование отравления Юлии Скрипаль — она является гражданкой России. Дело заведено по статье о покушении на убийство общеопасным способом.