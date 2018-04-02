Установка АМЗ «Вентпром» обеспечит шахтеров СЗФК воздухом

На Кольском полуострове запущена в промышленную эксплуатацию главная вентиляторно-калориферная установка АВМ-30 производства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром». Заказчиком агрегата выступило АО «Северо-Западная Фосфорная Компания». Общество реализует амбициозный и значимый для российской отрасли проект по производству минеральных удобрений, осваивая месторождение «Олений ручей».

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АМЗ «Вентпрома», уральские специалисты не только изготовили установку, но и осуществили поставку, шеф-монтажные и пусконаладочные работы. Общая сумма контракта составила 142 миллиона рублей.

Вентиляторно-калориферная установка располагается возле устья вентиляционной штольни ГОКа «Олений ручей» и подает в горные выработки до 240 кубометров воздуха в секунду.

Агрегат представляет собой два металлических трехметровых вентилятора и два переключающих устройства — на входе и на выходе — для отсечения резервного вентилятора от вентиляционной сети. При необходимости установку можно перенести ее на новое место.

Для подогрева воздуха в холодное время года комплекс оснащен электрической калориферной системой мощностью 13,4 мВт. Этот тип калориферов имеет высокий эксплуатационный ресурс, обеспечивает точное поддержание температуры, а также экологически безвреден — для производства тепла не используется топливо.

Работа вентиляторной установки полностью автоматизирована. Системы САУ-АВМ30-2ПЧ и САУ-УНВ-600-660-24 позволяют дистанционно управлять приточной и аварийно-вытяжной вентиляцией, а также калориферной установкой. Обе являются уникальными разработками «Вентпрома и отвечают зарубежным стандартам качества.

»В соответствии с проектными решениями ГВКУ (главная вентиляторно-калориферная установка) позволяет обеспечить выработки и всех работников рудника необходимым и достаточным количеством подаваемого воздуха для выполнения поставленных перед коллективом задач по строительству и развитию рудника", — отметил генеральный директор АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» Вадим Рязанцев