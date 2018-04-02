Жителям донского дачного поселка отказались включать воду даже по суду

В дачном товариществе «Ростсельмашевец-2» живут 550 семей — около 2000 человек. Это одно из самых крупных ДНТ на Дону . Краны в домах поселка опустели еще 10 января. Даже после решения суда о том, что воду нужно включить, ничего не изменилось. Подробности сложившейся ситуации 161.ru рассказали жители поселка и компания-поставщик воды.

Зимой жители собирали снег в кастрюли и топили его, чтобы просто умыться. Сейчас уже и снег растаял — топить нечего, и пока нет ни малейшего намека на то, что в кранах все-таки когда-нибудь появится вода

— У большинства местных просто нет другого жилья. Кто переезжает на дачи? В основном это старики, многодетные семьи, инвалиды. И все мы вынуждены либо собирать снег, либо покупать воду в городе. Сейчас снег растаял. У некоторых есть скважины, хорошо, что люди делятся. У меня дома стоят две 300-литровые бочки, каждую неделю я набираю в них воду из скважины соседа, — рассказал местный житель Виктор Шутов

Зимой люди набирали снег в ведра и растапливали его 161.ru писал о ситуации в «Ростсельмашевце-2» в конце января. Систему водоснабжения здесь построили около 7 лет назад на деньги местных жителей. Но предыдущие председатели дачного товарищества не принимали его на баланс. Водопровод так и числится бесхозным. Воду сюда поставляла аксайская организация АО «ПМК РСВС» через компанию-посредника «Сети-Сервис».

Как рассказали 161.ru в администрации Аксайского района, в один прекрасный момент поставщик прекратил снабжать товарищество водой из-за задолженности в 1 миллион 355 тысяч рублей.

— Судя по всему, деньги посредник с нас собрал, а поставщику ничего не перечислил — долг компании за 9 месяцев составил 1,3 миллиона рублей несмотря на то, что жители исправно платят. Вот нам воду и отключили, — рассказал Виктор.

После январской публикации 161.ru этой ситуацией заинтересовалась прокуратура Аксайского района, которая направила иск в суд.

— Суд обязал ПМК РСВС подавать холодную питьевую воду в объеме, необходимом для обеспечения добросовестных потребителей, — сказано в решении от 13 февраля (копия есть в редакции. — Прим. авт.).

21 марта воду включили. Но ее совсем немного. Хватает на 50 домов из 550.

— В Аксайском районе, видимо, проблемы с соблюдением федеральных законов, — говорит Виктор Шутов.

В ПМК РСВС корреспонденту 161.ru пояснили, что были вынуждены ограничить подачу воды, чтобы не стать банкротами из-за долгов посредника.

— К январю 2018 года долг посредника «Сети-Сервис» превысил 1,3 миллиона рублей, после чего АО «Аксайская ПМК РСВС» в соответствии с законодательством отключило «Сети-Сервис» от водоснабжения, а посредник прекратил водоснабжение ДНТ. Эта мера являлась вынужденной, так как постоянно растущая задолженность не только могла привести ПМК РСВС к банкротству, но и поставить под угрозу подачу воды всему Аксайскому району, — рассказали в организации.

В ПМК РСВС подтвердили, что их фирма действительно должна по суду возобновить подачу воды, но только по адресам, которые значатся в списке добросовестных потребителей. Такой список, как сообщили в ПМК РСВС, должна предоставить компания-посредник «Сети-Сервис». Но пока они получили информацию только по 10 адресам. Подачу воды возобновят после дезинфекции труб — ведь их не использовали целых три месяца, за это время в них могли скопиться вредные вещества. Дезинфекцией должна заниматься компания «Сети-Сервис».

Трубы, в которых 3 месяца не было воды, нужно продезинфицировать

Получить комментарий в компании «Сети-Сервис» не удалось: по номерам, указанным в справочниках, никто не отвечал, электронная почта тоже нигде не указана. Поэтому мы публикуем вопросы к представителям компании здесь:

Сколько семей не платили за воду, и почему из-за них страдают те, кто платил?

Когда организация «Сети-Сервис» предоставит поставщику воды список тех, кто платил за воду?

Когда организация приведет в порядок трубы в поселке?

Ответы на них мы опубликуем сразу, как только получим их.