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Две сибирячки, принесшие в бунгало на Пхукете кораллы, после уплаты штрафа вернулись домой
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Две сибирячки, принесшие в бунгало на Пхукете кораллы, после уплаты штрафа вернулись домой 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Двух россиянок, задержанных в начале февраля на тайском острове Пхукет за  кражу кораллов, отпустили домой после уплаты штрафа. Сейчас они уже на родине.
"Судебное заседание состоялось около двух недель назад, им присудили штраф. После этого россиянки смогли вернуться домой", — цитирует ТАСС 2 апреля заведующего консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимира Соснова.
Издание
"Новости Пхукета"
со ссылкой на шефа Иммиграционного бюро провинции, полковника Катхатхорна Кумтхиенга называет имена опрометчивых туристок — это 20-летняя Лилия Карманова и 21-летняя Полина Ликман. Сайт уточняет, что девушки прилетели в новосибирский аэропорт Толмачево 23 марта. Однако в консульстве российскую сторону уведомили об этом, судя по всему, только сегодня.
"Нам назначили максимальный штраф 20 тысяч бат каждой (80 тысяч рублей в общем), мы оплатили его, заплатили также, чтобы нас выпустили из страны без процедуры депортации, и мы уехали", — рассказала Карманова
"НГС. Новости"
Отпуск в Таиланде двух девушек 1997-го и 1998 годов рождения продлился на два месяца дольше, чем они планировали. Как сообщалось ранее, после того как они набрали кораллов, что запрещено законодательством страны, и решили отбелить их в бунгало, в котором жили, в полицию об этом сообщил их сосед. Туристки провели несколько дней в полицейском участке, но затем их отпустили на свободу под залог.
"НГС. Новости" со слов туристок приводит немного другую версию произошедшего: они купили кораллы на пляже у местного жителя, а в полицию обратилась хозяйка отеля, которой не понравился запах из пакета. Позже, по словам сибирячек, тайка якобы признала, что «перегнула палку».
Так или иначе, правоохранители приехали по вызову и не застали туристок в гостинице, но нашли в их номере кораллы, погруженные в отбеливатель. Любой вред, нанесенный коралловым рифам, в Таиланде считается серьезным преступлением и попадает под нарушение местного природоохранного законодательства. За такой проступок россиянкам грозило наказание до трех тысяч долларов штрафа и/или до года лишения свободы.
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