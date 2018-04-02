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Премьеры недели: 4 новых сериала с 2 по 8 апреля
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Премьеры недели: 4 новых сериала с 2 по 8 апреля 

Ivi.ru 2 часа назад
Фото: Ivi.ru
На этой неделе ожидается четыре многосерийных премьеры: научная фантастика, триллер, детектив и комедия.
Переправа / The Crossing
Дата премьеры: 2 апреля
Канал: ABC, США
В ролях: Натали Мартинес, Грант Харви, Джей Карнс, Роб Кэмпбелл, Дэниэл Бойло
О чем: волны выбрасывают на пляж маленького орегонского городка тела непонятно откуда взявшихся беженцев. Все они прибыли из будущего, в котором вовсю идет очередная мировая война. В том, чем грозит нашествие, пытается разобраться местный шериф.
Живой
Дата премьеры: 2 апреля
Канал: НТВ, Россия В ролях: Кирилл Кяро, Агата Муцениеце, Маруся Зыкова, Диана Пожарская, Александр Робак, Петар Зекавица
О чем: журналист Олег Сорокин узнает о могущественной преступной группировке, которая уничтожает владельцев крупных капиталов, чтобы забрать себе их богатство. Вычислив очередную жертву, Сорокин пытается предупредить банкира, но не успевает и сам становится мишенью.
Последний настоящий гангстер / The Last O. G.
Дата премьеры: 3 апреля
Канал: TBS, США В ролях: Трэйси Морган, Тиффани Хэддиш, Райан Гол, Джино Венто, Дерек Гейнс
О чем: вернувшись в родной Бруклин после 15-летнего тюремного заключения, Трэй обнаруживает, что мир сильно изменился. Его подружка Шэй вышла замуж за успешного белого парня, с которым они вместе воспитывают детей Трэя, подростков-близнецов. Чтобы наладить связь с детьми, герой начинает заново осваивать территорию.
Убивая Еву / Killing Eve  Дата премьеры: 8 апреля
Канал: BBC AMERICA, США В ролях: Джоди Комер, Сандра О, Фиона Шоу, Оуэн Макдоннелл, Ким Бодния, Кирби Хауэлл-Баптисте
О чем: сериал, основанный на романах Люка Дженнигса, рассказывает о психически неуравновешенной наемной убийце Вилланелле и преследующей ее сотруднице службы безопасности по имени Ева, которая давно мечтает поменять бумажную работу на оперативную. Между женщинами начинается смертельно опасная, но элегантная и изобретательная игра.
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