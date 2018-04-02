Премьеры недели: 4 новых сериала с 2 по 8 апреля

На этой неделе ожидается четыре многосерийных премьеры: научная фантастика, триллер, детектив и комедия.

Переправа / The Crossing

Дата премьеры: 2 апреля

О чем: волны выбрасывают на пляж маленького орегонского городка тела непонятно откуда взявшихся беженцев. Все они прибыли из будущего, в котором вовсю идет очередная мировая война. В том, чем грозит нашествие, пытается разобраться местный шериф.

Живой

Дата премьеры: 2 апреля

О чем: журналист Олег Сорокин узнает о могущественной преступной группировке, которая уничтожает владельцев крупных капиталов, чтобы забрать себе их богатство. Вычислив очередную жертву, Сорокин пытается предупредить банкира, но не успевает и сам становится мишенью.

Последний настоящий гангстер / The Last O. G.

Дата премьеры: 3 апреля

Канал: TBS, США В ролях: Трэйси Морган , Тиффани Хэддиш, Райан Гол, Джино Венто, Дерек Гейнс

О чем: вернувшись в родной Бруклин после 15-летнего тюремного заключения, Трэй обнаруживает, что мир сильно изменился. Его подружка Шэй вышла замуж за успешного белого парня, с которым они вместе воспитывают детей Трэя, подростков-близнецов. Чтобы наладить связь с детьми, герой начинает заново осваивать территорию.

Убивая Еву / Killing Eve Дата премьеры: 8 апреля

О чем: сериал, основанный на романах Люка Дженнигса, рассказывает о психически неуравновешенной наемной убийце Вилланелле и преследующей ее сотруднице службы безопасности по имени Ева, которая давно мечтает поменять бумажную работу на оперативную. Между женщинами начинается смертельно опасная, но элегантная и изобретательная игра.