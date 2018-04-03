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В Омске нашли шесть инвесторов, готовых преобразить кинотеатр «Сатурн»
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В Омске нашли шесть инвесторов, готовых преобразить кинотеатр «Сатурн» 

АиФ-Омск 10 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Заместитель мэра, директор департамента имущественных отношений Денис Денежкин объявил на заседании комитета Омского городского Совета, что для реконструкции бывшего кинотеатра «Сатурн» уже найдено шесть инвесторов. Они готовы принять участие в аукционе и готовят свои проекты.
Отметим, что из «Сатурна» хотят сделать настоящий культурно-досуговый комплекс. Сейчас формируется концепция будущего пространства, обсуждается вариант увеличения площади здания.
«Как оказалось, среди инвесторов есть выходцы из Амурского посёлка, которые заинтересованы в создании на этом месте интересного культурно-досугового центра. Наша задача не допустить, чтобы получился очередной торговый центр с парковками. Мы хотим, чтобы это было место, где семьи могли отдыхать», — пояснил Денис Денежкин.
Аукцион на реконструкцию «Сатурна» объявят после включения объекта в программу приватизации муниципального недвижимого имущества.
Напомним, что мэрия несколько лет безуспешно пыталось передать здание «Сатурна» в концессию, в связи с этим было принято решение представить объект комплексно, вместе с прилегающей территорией.
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