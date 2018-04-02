Городские власти обсудили с представителями деловых кругов концепцию развития Вологды

Встреча представителей бизнес-сообщества и властей города прошла в духовно-просветительском центре «Северная Фиваида». Мэр города Сергей Воропанов обсудил с членами Клуба деловых людей, «Опоры России» и Клуба делового общения развитие города в разных направлениях: экономике, ЖКХ, социальной сфере и градостроительстве.

«Для стабильного развития городу необходима крепкая налогооблагаемая база — доходные источники. Основная задача — сбалансировать бюджет, сокращая расходы. Это касается всех сфер жизни, начиная с затрат на содержание аппарата Администрации. В частности, у меня стало на два заместителя меньше», — отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В целях экономии бюджетных средств в городе идет активная работа с инвесторами, которые выкупают участки с расселенными домами под дальнейшую застройку, проводят реставрацию исторических зданий Вологды. Благодаря стабильной работе предприятий развивается городская экономика. Оборот в прошлом году вырос на 7%.

Предприниматели уверены, что необходимо совместно прорабатывать пути развития экономики города. На основе опыта других регионов они разработали ряд предложений для улучшения инвестклимата Вологды, в том числе касающиеся сферы налогообложения. Также участники встречи предложили разработать карты организации торговли и развлечений в городских парках и скверах. Это станет ориентиром для предпринимателей, прорабатывающих конкретные варианты ведения бизнеса на общественных территориях.

«Диалог бизнеса и власти очень важен, это две стороны, которым необходимо слышать друг друга. Есть много вопросов регионального и федерального значения, которые связаны с инвестклиматом и ведением бизнеса», — пояснил председатель Клуба делового общения Андрей Сивков

«Такие встречи важны. Общаясь лично, мы обсудили то, что волнует нас не только как предпринимателей, но и жителей Вологды. Все заинтересованы, чтобы жизнь в городе была комфортной», — отметил заместитель председателя правления Клуба деловых людей Федор Суханов.

Такое обсуждение проходит регулярно. В диалоге участвуют все стороны, обозначая свою позицию по различным вопросам, что позволяет им активно участвовать в развитии города.