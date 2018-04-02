Религиозные праздники 3 апреля

Преподобный Серафим Вырецкий

Этот удивительный подвижник, в середине безбожного XX повторивший молитвенный подвиг преподобного Серафима Саровского, говорил своим духовным чадам: «Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой — настанет царство лжи и зла. Истинная Церковь всегда будет гонима, а спастись можно будет только скорбями и болезнями».

Родился преподобный Серафим — в миру Василий Муравьев — в 1866 году в патриархальной крестьянской семье, грамоте учился по Евангелию и Псалтири, в детстве зачитывался житиями святых и мечтал о духовных подвигах. Но когда ему не было еще и 14 лет, отец умер, а мать заболела. Пришлось ехать в столицу на заработки, благо один из земляков взял его к себе в лавку рассыльным.

Но мечта о монашестве не оставляла. Однажды, когда стало совсем невмоготу от петербургской суеты, мальчик пошел в Александро-Невскую лавру в надежде поговорить с наместником, а попал к одному из старцев-схимников, который благословил его до поры оставаться в миру, творить богоугодные дела, создать благочестивую семью, воспитать детей и лишь потом, по обоюдному согласию с женой, принять монашество. Василий принял эти слова как волю Божию, а жизнь в миру как послушание. И длилось оно более 40 лет.

У Василия обнаружился коммерческий талант. Он быстро и с удовольствием учился, завел успешную меховую торговлю, женился, много занимался благотворительностью.

Духовным отцом его стал старец Варнава из Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры. Под его руководством учился молодой коммерсант искусству непрестанной молитвы.

В 1917 году, когда многие состоятельные знакомые Муравьевых начали переводить капиталы за границу и уезжать, Василий с женой Ольгой перебрался на дачу в Тярлево и, освобожденный большевиками от собственности и заботы о ней, погрузился в чтение святых отцов, богослужебных книг, изучение монастырских уставов и молитву.

В 1920 году он был принят в число братии Александро-Невской лавры и пострижен в монахи с именем Варнавы, а жена его поступила в Воскресенский Новодевичий монастырь и приняла постриг с именем Христина.

Вскоре брата Варнаву рукоположили в иеродиакона и поставили заведовать кладбищенской конторой. Только-только окончилась гражданская война, страна еще бурлила, людей косили голод и болезни, на Никольском, Тихвинском и Лазаревском кладбищах стоял непрестанный плач, а в храмах Александро-Невской лавры отпевание шло за отпеванием, панихида за панихидой. Провожать почивших и утешать их близких было первой школой духовного врачевания и наставничества, которую прошел будущий старец-утешитель, молитвенник за страждущих.

Через год он стал священником и получил новое послушание — главного свечника лавры. Пришлось вспоминать коммерческие познания и навыки. Зато теперь он мог совершать литургию. Когда он служил, храм всегда был полон, люди приходили послушать его проповеди: сказывался многолетний опыт подвижничества в миру — бывший петербургский купец хорошо знал жизнь людей самых разных сословий, их духовные нужды и трудности. Все шире становился круг его духовных чад, а у двери его кельи все чаще стояли посетители, пришедшие за духовным советом и утешением.

Нелегко было монашествующим сохранять внутренний мир в это смутное время. Тем заметнее для всех в лавре были спокойствие отца Варнавы, его покорность воле Божией сочетавшиеся с непреклонной решимостью следовать истине. Кончилось тем, что его решили сделать духовником обители, а перед этим на исходе 1926 года он принял великую схиму с именем Серафим в честь своего любимого святого.

В конце 1927 года архиепископ Новгородский Алексий (Симанский) приехал к нему за советом: он был в смятении, ждал очередного ареста и хотел уехать за границу. «Владыка! — сказал ему старец. — А на кого вы Русскую православную церковь оставите? Ведь вам ее пасти! Не бойтесь, сама Матерь Божия защитит вас. Будет много тяжких искушений, но все, с Божией помощью, управится. Оставайтесь, прошу вас…» И предсказал владыке Алексию ждущее его через 18 лет патриаршество и то, что нести это служение он будет 25 лет.

Почти три года пробыл отец Серафим духовником лавры, ежедневно по много часов стоя на холодном каменном полу Свято-Троицкого собора, принимал исповеди. С дровами тогда было плохо, храм почти не отапливался, на стенах его часто выступал иней. Кончилось тем, что отец Серафим серьезно заболел. Боли в ногах стали невыносимыми. Долгое время он никому об этом не говорил и продолжал служить и исповедовать. Лицо же его было всегда озарено такой радостью, что никто и подумать не мог, что батюшка терпит такую муку. Только голос его порой становился едва слышным.

Но настал день, когда отец Серафим просто не смог подняться с постели. Ему шел тогда 64-й год. Появились застойные явления в легких, сердечная недостаточность. Медики настоятельно советовали выехать из города в зеленую зону. В качестве «климатического курорта» была рекомендована Вырица . И митрополит Серафим (Чичагов) благословил переезд. Смиренный инок принял это за послушание. Вместе с ним по благословению владыки в Вырицу отправились схимонахиня Серафима (в миру его жена Ольга) и их двенадцатилетняя внучка Маргарита, юная послушница Воскресенского Новодевичьего монастыря. Они и прежде часто приезжали в лавру навестить отца Серафима. Теперь уход за ним и забота о его здоровье стали главным их послушанием.

В истории церкви не раз во времена жестоких гонений и упадка веры Господь посылал в помощь людям своих избранников — хранителей чистоты православия. В России 30-40-х годов таким стал святой преподобный Серафим Вырицкий.

После переезда в Вырицу к врачам он уже не обращался, говоря: «Буди на все воля Божия. Болезнь — это школа смирения, где воистину познаешь немощь свою…»

Поначалу его посещали только епископ Петергофский Николай (Ярушевич) и самые близкие духовные чада, но вскоре к старцу устремился нескончаемый людской поток. Ехали богомольцы из Ленинграда и других городов, стекались жители Вырицы и окрестных деревень. Бывали дни когда сотни посетителей с раннего утра и до глубокой ночи осаждали келью старца. Приезжали целыми семьями.

Обеспокоенные родные пытались было сдерживать этот поток, опасаясь за его здоровье, но подвижник твердо сказал: «Теперь я всегда буду нездоров… Пока моя рука поднимается для благословения, буду принимать людей!»

Подвиги поста, бдения и молитвы, которые в течение двух десятилетий смиренно нес Вырицкий старец, можно сравнить разве что с подвигами древних аскетов-отшельников. В понедельник, среду и пятницу он вообще ничего не ел, а в другие дни довольствовался святой водой, просфорой, одной картофелиной и тертой морковкой. Зато священники местной Казанской церкви ежедневно его причащали. О нем во истину можно было сказать: «Он питается Святым Духом».

Подражая своему небесному учителю, он начал молиться в саду на камне перед иконой Саровского чудотворца. Первые свидетельства о молении святого Серафима Вырицкого на камне относятся к 1935 году, когда гонители обрушили на церковь новые страшные удары.

Да и сама жизнь старца была молитвою за весь мир, но это не удаляло его и от служения конкретным людям. И чем грешнее был человек, который приходил к отцу Серафиму, тем больше батюшка жалел его и слезно за него молился.

Еще по Александро-Невской лавре его знали многие известные в то время люди. Среди его духовных чад были отец современной физиологии академик Иван Павлов , один из основателей Русского астрономического общества академик Сергей Глазенап, один из создателей современной фармакологической школы профессор Михаил Граменицкий, профессор-гомеопат Сергей Фаворский, физик Владимир Фок, биолог Леон Орбели.

С началом Великой Отечественной войны старец усилил подвиг моления на камне, и одному Богу известно, сколько душ человеческих спасли те молитвы. В самой Вырице не пострадал ни один жилой дом и не погиб ни один человек.

И еще чудо: немцы, заняв Вырицу, расквартировали в ней часть, состоявшую из православных румын, да еще и говоривших по-русски. Осенью 1941 года по просьбе местных жителей был открыт закрытый еще в 1938 году храм, и в нем начались регулярные богослужения.

Война поломала несметное количество судеб, и когда она окончилась, людской поток опять хлынул в Вырицу со всех концов России. Кто-то по молитвам старца узнавал о пропавших без вести близких, кто-то устраивался на работу, кто-то обретал прописку и кров, но главное — веру.

В 1945 году Господь призвал схимонахиню Серафиму, без малого 60 лет верную спутницу отца Серафима. Сам он был уже прикован к постели. Иногда у него не было сил даже отвечать на записки, которые передавали через келейницу, но как только наступало небольшое облегчение, сразу начинал прием страждущих.

Он знал час своего ухода. В день своей кончины отец Серафим сказал: «Сегодня принять никого не могу. Буду молиться», и попросил послать за священником. Причастившись, он благословил читать Псалтирь и Евангелие, потом стал молиться, а около двух часов ночи благословил читать молитву на исход души и, осенив себя крестным знамением, со словами «Спаси, Господи, и помилуй весь мир» отошел к вечным обителям.

Произошло это 3 апреля 1949 года, в день празднования воскрешения праведного Лазаря.