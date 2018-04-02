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Каких не берут в космонавты? Пермяки смогут узнать, готов ли их организм к полету на Луну
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Каких не берут в космонавты? Пермяки смогут узнать, готов ли их организм к полету на Луну 

59.ru 47 минут назад
Фото: 59.ru
В частной филармонии «Триумф» 12 апреля состоится научно-популярная вечеринка «Yuri’s night» (6+). В программе — лекции, квест, перформанс и космический медосмотр.
Сотрудник Крымской астрономической обсерватории Сергей Назаров проведет для пермяков лекцию про экзопланеты, а ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрия Вибе — про астробиологию. Также на вечеринке желающие смогут пройти космический медицинский осмотр, составленный с учетом российских и международных требований к космонавтам.
— Помимо лекций, посетители смогут пройти космический медосмотр — измерить давление, оценить работу легких и вестибулярного аппарата, поучаствовать в космическом квесте в шлеме виртуальной реальности, сыграть в брейн-ринг про космос и познакомиться с роботами от Центра робототехники ПГНИУ. Также в программе музыкально-поэтический перформанс, но его содержание пока держится в секрете, — рассказали организаторы.
Вечеринка завершится дискотекой. С полной программой «Yuri’s night» можно ознакомиться по ссылке, а стоимость входа на мероприятие — 100 рублей.
«Yuri’s night» получила свое название в честь первого человека в космосе Юрия Гагарина и проводится по всему миру с 1999 года. Сейчас в России на «Yuri’s night» участвуют Пермь, Уфа и город Гагарин в Смоленской области. Любой желающий может заявить свое мероприятие на специальном сайте-агрегаторе — это могут быть разговоры о космосе в баре или целый фестиваль. Все ивенты отмечаются на интерактивной карте.
Ранее мы рассказывали о том, что в апреле пермяки увидят один из самых старых и непредсказуемых метеорных потоков.
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