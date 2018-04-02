Нет огнетушителей и завалены выходы: прокуратура назвала самые опасные торговые центры Екатеринбурга

Прокуратура Свердловской области рассказала об итогах первых проверок торговых центров в Екатеринбурге . Их организовали после страшного пожара в кемеровском ТЦ, где погибли 64 человека. Проверки идут в 26 центрах, в семи они уже окончены.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ТРЦ «Свердловск» на путях эвакуации стоят киоски, а пожарная сигнализация работает некорректно — в некоторых местах торгового центра ее просто не слышно. Ширина эвакуационных выходов меньше нормы, при отделке торгового центра использованы горючие материалы.

В «Мегаполисе» нет знаков путей эвакуации, а в детском центре «Планета ИГРиК» после нажатия на звонок пожарной сигнализации эвакуационные двери открылись только через полторы минуты, это позже нормативного времени. Также там недостаточно широкий центральный выход игровой зоны; планы эвакуации размещены не на видных местах; на входе-выходе нет знаков пожарной безопасности, стрелок, указывающих направление движения; заблокирована дверь на путях эвакуации.

В «Аиде» и «Гулливере» похожие нарушения, а еще нет огнетушителей и пожарных рукавов, захламлены выходы. Такая же проблема с выходами в «Комсомолле», плюс там закрыты двери эвакуационных выходов, не срабатывает сигнализация, при отделке ТРЦ используются горючие материалы, планы эвакуации не соответствуют действительности.

В «Гулливере» не стали дожидаться предписания прокуратуры и уже составили свой план устранения нарушений, которые нашли во время проверки.

— В здании, которое наши собственники приобрели полгода назад, еще идет реконструкция, поэтому есть недоукомплектованность пожарными рукавами, — сказал E1.RU замдиректора мебельного центра Сергей Демидов . — Мы уже написали план работы и в течение месяца все устраним.

Меньше всего нарушений выявлено в «Радуга парке», отметили в пресс-службе прокуратуры.

— По итогам проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования к нарушителям, прокуратура будет добиваться реального устранения нарушений, — сообщили в ведомстве. — Кроме того, на горячую линию прокуратуры города (тел. 229-29-54) поступило 92 обращения по вопросу нарушения требований пожарной безопасности в торговых центрах. По всем обращениям организовано проведение надзорных мероприятий.

Заместитель директора по безопасности «Мегаполиса» Владимир Смагин пояснил E1.RU, что пока документов от прокуратуры с перечислением конкретных нарушений они не получили.

— Как появятся, сразу приступим к устранению нарушений, — сказал он.

Управляющая детским центром «Планета ИГРиК» Марина Рыжикова рассказала, что сейчас тоже ждет от прокуратуры предписание, чтобы видеть, какие конкретно нарушения нужно устранить, и понимать, что входит в их зону ответственности, а что — в зону ответственности арендодателя:

— Например, что касается закрытых дверей, ведем переговоры с арендодателем, чтобы проверили системы. По мелочам, которые звучали больше как комментарии, а не нарушения, многое уже устранили. Нас попросили повесить дополнительно планы эвакуации при входе, уже докупили. По стрелкам акцентировали внимание, что мало их, тоже докупили и развесили. Что касается нарушений, нужно понимать, это компетенция наша или арендодателя. Поэтому ждем предписания.

До ТЦ «Аида» и ТРЦ «Свердловск» дозвониться не удалось,