Нижегородские атомщики строят инновационную АЭС

Первая белорусская атомная станция строится при активном участии нижегородцев. Группа компаний ASE (входит в госкорпорацию «Росатом» , главный офис расположен в Нижнем Новгороде) завершает сооружение первого энергоблока Белорусской АЭС.

Корреспондент «Нижегородской правды» побывал на стройплощадке в рамках специального пресс-тура, организованного «Росатомом», и выяснил, насколько безопасна и чем выгодна современная атомная энергетика.

«Здесь будет город-сад»

Началось знакомство с первой белорусской атомной станцией с экскурсии по городу Островец , где будут жить сотрудники АЭС. Совсем недавно это был небольшой городок с несколькими предприятиями пищевой и лесоперерабатывающей отрасли районного масштаба. Население его едва превышало 8 тысяч человек. В 2010 году сюда пришли строители, и в райцентре началась новая жизнь. Возведены два современных микрорайона из комфортабельных 4-5-этажных домов. В первом микрорайоне появились школа, детсад, есть даже свой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и спортзалом. На очереди — торговый центр. Ведётся строительство больницы и поликлиники, так как прежние на такое количество потенциальных пациентов не рассчитаны. Ведь с вводом станции в эксплуатацию население Островца увеличится до 25-30 тысяч.

Второй микрорайон строится на месте прежнего аэродрома, откуда в 70-80 годы прошлого века вылетали труженики Ан-2, соединяя центр аграрного района с Минском . В память о тех временах одна из улиц микрорайона будет названа Аэродромной.

И строят, и учатся управлять

Сама же станция находится в 22 километрах от города. К ней ведет широкая автомобильная дорога, проложенная прямо сквозь густой лес.

Панорама стройплощадки впечатляет. Уже взметнулись две высокие башни-градирни, в которых будет охлаждаться вода второго контура, не загрязнённая радиацией, перед тем как её начнут сбрасывать в местную реку. Первый энергоблок почти готов к испытаниям. Монтаж корпуса реактора завершён ещё в апреле прошлого года, а в сентябре опытные специалисты сварили главный циркуляционный трубопровод.

— На первом блоке закончен монтаж основного оборудования, — говорит начальник реакторного цеха Александр Канюка. — Начались послемонтажные очистки. Планируем подавать питание на собственные нужды. Затем приступим к подаче первых тонн химически обессоленной воды для промывки первого контура.

Работы на втором блоке идут с разницей примерно в один год, то есть тоже по графику. Установлено оборудование первого контура. Ведутся подготовительные операции к сварке главного циркуляционного трубопровода.

Многих журналистов интересовал вопрос, чем отличается современный проект ВВЭР-1200, по которому строится станция, от реакторов печально известной Чернобыльской АЭС. Александр Канюка объяснил, что реакторы ВВЭР-1200 двухконтурные, а не одноконтурные, как РБМК, установленные в Чернобыле . Во-вторых, в новом проекте предусмотрены элементы пассивной защиты, не зависящие от действий персонала.

Рядом с энергоблоками расположилось здание учебно-тренировочного центра, где уже сегодня будущие операторы, обходчики, представители других атомных профессий получают навыки работы, осваивают выполнение тех или иных действий на тренажёрах в условиях, максимально имитирующих реальные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации сложнейшего технического объекта, которым является атомная станция. Прямо перед нами была проведена настоящая учебная тревога, будущие операторы справились со своими задачами на отлично.

АЭС — значит выгодно

Строительство станции ведётся под пристальным контролем белорусского правительства. Заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк пояснил, что заседания штаба проводятся на станции еженедельно. Налажено конструктивное сотрудничество с МАГАТЭ , зарубежные инспекторы бывают на стройплощадке, оценивают ход работ, соблюдение норм безопасности. Есть план сотрудничества с этой авторитетной международной организацией до 2020 года. Говоря о будущей работе атомной станции, заместитель министра заверил журналистов, что вырабатываемая здесь электроэнергия не пропадёт, будет поставляться не только белорусским потребителям, но и на экспорт. Причём, по словам нашего собеседника, сегодня вырабатывать электроэнергию на атомной станции экономически выгоднее, чем на привычных тепловых станциях.

— Ввод АЭС сделает всю экономику страны более конкурентоспособной, — уверен Михадюк.

«В Беларуси нас ждали»

Российские специалисты сотрудничеством с Белоруссией тоже довольны. На вопрос, как работается на белорусской земле, старший вице-президент по российским проектам АО ИК ASE Сергей Олонцев ответил просто:

— Хорошо работается. Когда сюда пришли строители, стало ясно, что нас здесь ждут, всё было подготовлено для успешной работы. Так что хорошо, комфортно работается.

Особенностями этой белорусской площадки Сергей Олонцев назвал прежде всего проект ВВЭР-1200, ведь Белорусская АЭС будет первой в Европе, построенной по этому инновационному проекту, разработанному в нашей стране.

Среди нижегородских поставщиков оборудования для строящейся белорусской атомной станции он отметил традиционных партнёров ИК ASE — ОКБМ «Африкантов», НИИ измерительных систем им. Ю. Е. Седакова, ВНИИ экспериментальной физики ( г. Саров ). Упомянул он и успехи предприятий, недавно наладивших производство оборудования для атомщиков.

— Это прежде всего павловская компания «Ока», выпускающая запорную арматуру, — говорит Сергей Олонцев. — Я помню, какой она была лет десять назад. Изменения произошли весьма существенные. Есть и другие небольшие, но работающие на мировом уровне предприятия. Например, компания «Синтек», производящая измерительную аппаратуру, «Взор» на станцию поставляет контрольную аппаратуру.

Первый блок Белорусской АЭС, построенной при участии нижегородцев, будет запущен в 2019 году, второй — в 2020-м.