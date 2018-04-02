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Джим Керри нарисовал Трампа, дергающего себя за сосок
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Джим Керри нарисовал Трампа, дергающего себя за сосок 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Американский актер Джим Керри опубликовал в своем твиттере карикатуру на президента США Дональда Трампа в вызывающей позе.
На ней Трамп дергает себя за сосок перед блюдом с мороженым и что-то кричит.
Dear Smithsonian National Portrait Gallery @NPG, I know it’s early but I’d like to submit this as the official portrait of our 45th President, Donald J. Trump. It’s called, 'You Scream. I Scream. Will We Ever Stop Screaming?' pic.twitter.com/LrCmlXXpv7
— Jim Carrey (@JimCarrey) 29 марта 2018 г.
«Дорогая Смитсоновская национальная галерея, я знаю, что еще слишком рано, но я бы хотел, чтобы вы сделали эту вещь официальным портретом нашего 45-го президента Дональда Трампа. Она называется «Ты кричишь. Я кричу. Мы когда-нибудь перестанем кричать?»».
Джим Керри предложил принять эту картину досрочно, ведь традиционно американские президенты предоставляют свои портреты для экспозиции галереи после окончания срока правления.
Стоит отметить, что это не первый шарж Керри на Трампа. 26 марта актер опубликовал еще одну картину, на которой президент купается в сточной канаве рядом со знаком: «Осторожно! Загрязнение политики сточными водами может привести к болезням».
Did anyone watch 60 minutes last night? Hell of a piece about a poor kid from Greece named Giannis Antetokounmpo who’s making it big in the NBA. America still has some magic. Pity you have to wade through so much cultural sewage to find it. ;^} pic.twitter.com/H4BTPcw8bu
— Jim Carrey (@JimCarrey) 27 марта 2018 г.
«Кто-нибудь смотрел 60 минут прошлой ночью? Это был адский замес о бедном ребенке из Греции Яннисе Адетокунбо, который играет в НБА. В Америке еще осталась магия. Жаль, что вам приходится пробираться через столько культурных сточных вод, чтобы найти ее».
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