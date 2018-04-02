За выходные число посетителей в московских ТЦ сократилось на 20%

В минувшие выходные владельцы торговых центров Москвы Подмосковья отметили снижение посещаемости. По сравнению с предыдущим уикендом, до столичных ТЦ и ТРК в среднем не дошли около 10−20% покупателей.

Основной причиной снижения потока руководство большинства торговых комплексов называет негативные последствия трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В первую очередь, они обозначили два основных фактора: распространившиеся в сети призывы бойкотировать торговые центры и негативный информационный фон, отпугнувший некоторых покупателей.

Призывы не посещать торговые центры в ближайшие выходные, действительно, стали активно распространяться по социальным сетям в последнюю неделю марта. В основном, пользователи публиковали один и тот же текст следующего содержания:

С подобными призывами связывает наметившееся в последние выходные снижение посещаемости ТРЦ «Зеленопарк» представитель девелопера комплекса Максим Аринич. Несмотря на общее недельное увеличение количества покупателей примерно на 20%, в субботу и воскресенье комплекс недосчитался 10% посетителей, отмечает «Коммерсант».

В то же время, в центрах отметили наплыв активистов, снимающих на камеры состояние пожарного оборудования и эвакуационных лестниц. Люди массово отправились самостоятельно инспектировать торговые центры. Отчеты о проверках многие также выкладывают в социальные сети.

Падение интереса покупателей в эти выходные подтвердили не только многие управляющие компании, но и сами посетители.

Вряд ли дело только лишь в организованном интернет-протесте.

Многие отказались от привычного посещения ТЦ в выходные под влиянием собственных переживаний, катализированных трагедией в «Зимней вишне». Кто-то сознательно остался дома и нашел себе альтернативное занятие, кто-то не смог заставить себя войти в двери торгового центра.

В беседе с «Ридусом» психотерапевт Марк Сандомирский выразил уверенность, что такие явления не могут носить продолжительный характер. «Болевая реакция у людей носит очень кратковременный характер: повышенная тревожность, гипертрофированная бдительность не может продолжаться долго. Еще неделя-вторая, и какой бы страшной ни была трагедия, ее затмевают повседневные заботы», — считает эксперт.

Далеко не на всех посетителей ТЦ события в Кемерово оказали отрезвляющий эффект.

«В минувший четверг у нас проходила проверка МЧС , — рассказывает Индира Шафикова, коммерческий директор управляющей компании ТРЦ «Торговый квартал в Домодедово ». — Поразительно, но после включения сигнала тревоги в ТРЦ ни один посетитель не вышел из магазина и не проявил признаков тревоги, а на наши вопросы о причинах такого спокойствия люди отвечали: «Нас спасут, если что»».

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта. В результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за последние 100 лет.

Большое число жертв объясняется неподготовленностью сотрудников ТЦ и охраны к реагированию на такого рода ЧП. В МЧС заявили, что во время прибытия пожарных к «Зимней вишне» администрации и охраны центра не было на месте, а все эвакуационные выходы были закрыты.