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В Челябинске нашли обглоданный собаками труп без головы
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В Челябинске нашли обглоданный собаками труп без головы 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Челябинске в районе улицы Игуменка обнаружили обезглавленный труп мужчины. Расчлененное и обглоданное собаками тело нашли 31 марта на обочине дороги Меридиан.
"Предположительно мужчина 30-35 лет. Видимо сбили (ноябрь, декабрь 2017) голову вместе с кроссовками нашли в 20 метрах от останков", — рассказал очевидец в паблике «Регион-74 | Челябинск» во «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора — прим. ред.).
По факту случившегося проводится проверка, сообщил "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Ленинскому району Челябинска Константин Правосудов. По его словам, на трупе действительно есть признаки воздействия животных. Информацией о том, что погибший был сбит автомобилем, следствие не располагает. Причины смерти и личность мужчины устанавливаются.
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