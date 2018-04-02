В Челябинске нашли обглоданный собаками труп без головы

Челябинске в районе улицы Игуменка обнаружили обезглавленный труп мужчины. Расчлененное и обглоданное собаками тело нашли 31 марта на обочине дороги Меридиан.

"Предположительно мужчина 30-35 лет. Видимо сбили (ноябрь, декабрь 2017) голову вместе с кроссовками нашли в 20 метрах от останков", — рассказал очевидец в паблике «Регион-74 | Челябинск» во «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора — прим. ред.).