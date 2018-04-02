Почему Австрия отказалась высылать российских дипломатов

Массовая высылка российских дипломатов, проведенная большинством стран Евросоюза под давлением США Великобритании , не затронула Австрию . Несмотря на сильнейшее давление, Вена отказалась присоединяться к антироссийской коалиции. Британский посол в Вене Ли Тернер в истерической манере дважды требовал от австрийских властей поддержать акцию, однако министр иностранных дел Карин Кнайсль сказала твердое «нет». Более того, она заявила, что российских дипломатов высылать не будут независимо от того, чем закончится расследование инцидента в английском Солсбери. В ответ в западной прессе развернулась кампания по шельмованию Австрии, которую называли «предателем Запада» и «агентом Кремля», используя лексику эпохи холодной войны. Однако австрийское руководство твердо отстаивало свое решение. Австрия официально мотивирует свой отказ высылать российских дипломатов двумя моментами: во-первых, своим нейтралитетом и, во-вторых, своей ролью «связующего моста» между Западом и Россией . Именно эту позицию озвучил канцлер Австрии Себастьян Курц . Его поддержали партнеры по правящей коалиции, и в первую очередь ультраправая Австрийская партия свободы. В заявлении австрийского правительства говорится, что в нынешней сложной обстановке приоритетом является поддержание всех каналов связи с Россией и содействие диалогу Восток-Запад: к этому обязывает нейтральный статус республики. К тому же, Австрия не является членом НАТО , подчеркнуло австрийское руководство.

Австрия традиционно считается одним из наиболее дружественных России государств Европы. Это тем более примечательно, если учесть, что до Первой мировой войны геополитическое противостояние Австро-Венгрии и Российской империи было чрезвычайно ожесточенным, особенно на Балканах и Западной Украине. Австрийские спецслужбы создавали организации украинских националистов в Галиции, а также отряды сечевых стрельцов (Евгений Коновалец был австрийским прапорщиком). Со своей стороны, Россия фактически разложила Габсбургскую монархию изнутри, поддержав чешских националистов. Однако после крушения обеих империй и победы СССР во Второй мировой войне эта страница была перевернута. Точкой отсчета в послевоенной истории двусторонних отношений стала декларация о независимости Австрии, подписанная 15 мая 1955 года в венском дворце Бельведер. Идея восстановления единого и нейтрального австрийского государства была реализована по инициативе СССР при личном участии Никиты Хрущева и Вячеслава Молотова , в то время как западные союзники были больше заинтересованы в разделе Австрии по образцу Германии . В соответствии с договором 1955 года Австрия обязывалась проводить политику постоянного нейтралитета, а войска оккупационных держав (СССР, США, Великобритании и Франции ) покидали территорию альпийской республики. В результате, Австрия так и не вошла в НАТО и в своей политике особо учитывала интересы Советского Союза, а позднее России.

В результате прошедших в октябре прошлого года в Австрии парламентских выборов к власти пришла правая коалиция в составе Австрийской народной партии и ультраправой Партии свободы. Хотя все политические партии Австрии настроены на развитие отношений с Россией, Партия свободы считается особенно пророссийской. Ее лидер — вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе — «духовный наследник» погибшего 10 лет назад в загадочной автокатастрофе Йорга Хайдера — чрезвычайно скептически относится к неолиберальной идеологии брюссельского и англосаксонского образца. В то же время пророссийский курс вписывается в национал-консервативную идеологию Партии свободы, которая в 2016 заключила соглашение о дружбе и сотрудничестве с «Единой Россией» . Партия выступает против любых санкций в отношении РФ, а ее лидер Штрахе неоднократно призывал признать Крым фактической частью России. Австрия пытается найти общий язык с Москвой по украинскому, сирийскому и энергетическому вопросам.

ВТБ, Российско-австрийские отношения имеют солидную экономическую основу. Именно нейтралитет и сотрудничество с Россией являются одним из факторов австрийского благосостояния — одного из самых высоких в Европе, в то время как Вена признана рейтинговыми агентствами лучшим городом мира по всем основным показателям. Страна, потерявшая после Первой мировой войны почти всю промышленность (осталась в Чехии-Богемии) и сельскохозяйственную базу (в Венгрии ), пережившая после Второй мировой войны голод и разруху, смогла по уровню жизни населения обогнать Германию и другие передовые страны ЕС. Это объясняется в значительной степени чрезвычайно гибким политико-экономическим курсом руководства Австрийской республики в период Холодной войны. Все эти годы Австрия оставалась одним из немногих каналов технологического трансфера из стран Запада в СССР — в обход действий агентства КОКОМ по контролю над «стратегическими» товарами и технологиями, не подлежащими экспорту в страны «восточного блока». Австрийские фирмы успешно обходили эти запреты. И сейчас компании из Австрии имеют значительный вес на российском рынке. С 1996 года в России работает австрийский банк «Райффайзен» (Raiffeisen). После объединения с Импэксбанком возникла одна из крупнейших иностранных банковских групп в России — «Райффайзенбанк» . Первые контракты на поставки советского газа в Австрию были подписаны еще в 1968 году, и сотрудничество в этой области не прекращается до сих пор. Особое значение имеет сотрудничество между «Газпромом» и австрийской нефтегазовым концерном OMV. Согласно двустороннему соглашению от 2008 года, «Газпром» получает 50-процентную долю в Центрально-европейском газовом хабе в австрийском Баумгартене. Уже в этом году будет осуществлен обмен активами на миллиардные суммы между «Газпромом» и OMV. Всего в России действуют примерно 1200 австрийских фирм и 500 компаний с участием австрийского капитала. Канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе недавнего визита в Москву заявил, что его страна «очень положительно» относится к проекту газопровода «Северный поток-2». В Вене сосредоточены представительства крупнейших российских компаний — в их числе Газпром, Лукойл Сбербанк и многие другие. В 2011 году Сбербанк купил восточноевропейские подразделения австрийского банка «Фольксбанк» (Volksbank International). Всего российские инвестиции в экономику Австрии достигают 23 миллиардов долларов, австрийские в России — пять миллиардов долларов. Двустороннее экономическое сотрудничество имеет положительную тенденцию: рост товарооборота в 2017 году составил 40%.

Наряду с политикой и экономикой большое значение имеют правильно выстроенные культурные и человеческие контакты двух стран. В отличие от бывших «социалистических» государств Восточной Европы в Австрии уважают и берегут памятники советским воинам, павшим за освобождение континента от нацизма. Грандиозный воинский мемориал на Площади героев в Вене (воздвигнут еще в 1945 году) — тому свидетельство. В 2015 году по гражданской инициативе в Нижней Австрии был установлен памятник погибшим в конце войны советским летчикам.